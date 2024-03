Novipiù Monferrato Basket: domani sera in campo contro Forlì

Dopo il weekend di sosta per le finali di Coppa Italia, la Novipiù Monferrato Basket torna in campo per sfidare i freschi vincitori della Unieuro Forlì , sabato 23 marzo alle ore 20.30 , al PalaEnergica Paolo Ferraris, nel sesto turno di Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West.

GLI AVVERSARI

Forlì arriva a Casale Monferrato dopo aver trionfato in Coppa Italia, battendo in finale la Fortitudo, ed è attualmente prima nel Girone Rosso a quota 44 punti. I ragazzi allenati da coach Antimo Martino stanno esprimendo una grande pallacanestro e non fanno mistero delle proprie ambizioni di vittoria. Nei forlivesi troviamo Andrea Fabrizi, primo assistente di coach Martino e per molti anni a Casale Monferrato. L'altro casalese doc, che fa ritorno per la prima volta, da avversario, nel palazzetto di casa è il play Fabio Valentini. A lui si alternerà Federico Zampini, che nella Fase a orologio sta segnando più di 12 punti a partita. La guardia americana è Kadeem Allen, con lui nel quintetto il capitano Daniele Cinciarini, inossidabile bandiera di Forlì e del basket italiano. Il pacchetto esterni è completato da Maurizio Tassone e Luca Pollone, entrambi giocatori affermati in A2. Sotto le plance la fa da padrone l'americano Xavier Johnson che sta mettendo a referto 17.4 punti e 9.2 rimbalzi nella seconda fase. Con lui in quintetto troviamo il centro Giacomo Zilli, ma dalla panchina coach Martino può pescare il talento e l'esperienza di Dada Pascolo e l'energia di Todor Radonjic.

Partita sulla carta proibitiva per la Novipiù Monferrato Basket, contro un avversario che si presenterà galvanizzato dal trionfo in coppa e che ha dimostrato di saper pescare diverse soluzioni tattiche nel corso della stagione. I rossoblù però hanno dimostrato anche di sapersi esaltare davanti al proprio pubblico in gare dal coefficiente di difficoltà elevato. Sabato sarà la prima gara da capo allenatore per Stefano Cova, subentrato settimana scorsa a Fabio Di Bella alla guida dei monferrini.

Stefano Cova (capo allenatore) – «Giochiamo contro una squadra che è in super forma dopo la meritatissima vittoria della Coppa Italia, con un roster molto profondo, basti pensare che dalla panchina escono giocatori come Pascolo e Cinciarini, e allenata da uno dei migliori allenatori di questa categoria. Sarà una partita durissima, ma in questi giorni abbiamo cercato di lavorare più su noi stessi e di resettare per cercare fiducia mentale e di mettere un po’ di benzina nelle gambe che ci era mancata nell’ultimo periodo. Sappiamo che giocheremo contro una squadra molto forte, ma siamo concentrarti e proveremo sicuramente a fare risultato».

INFO BIGLIETTERIA

Tutte le gare della Fase a Orologio sono comprese nell'abbonamento stagionale. È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.