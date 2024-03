Il Bcc Derthona Basket ospita Moncalieri

Ultimo turno, prima della sosta per la festività di Pasqua, per la formazione di Cutugno che riceve la visita della Tecnoengineering Libertas Moncalieri ( sabato 23/3 ore 20,30 a Tortona) in un derby che ormai a livello regionale è diventato un classico, sia a livello senior che, soprattutto, in ambito giovanile. Lunette che grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro Basket Roma hanno abbandonato l’ultimo posto in classifica che prima condividevano con la Stella Azzurra (sconfitta proprio dall’Autosped) mettendo nel mirino Carugate che dista solo due lunghezze e che affronteranno, tra le mura amiche. alla ripresa del campionato.

La formazione dell’hinterland torinese ha subito un profondo rinnovamento quest’anno dopo la rinuncia al campionato di serie A1 alla quale avrebbe avuto diritto di partecipare dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione; la società del patron Cerrato ha scelto di ripartire dalla serie cadetta cercando di valorizzare il più possibile le giovani del proprio vivaio ed arricchendo il roster con alcune giocatrici più esperte e di categoria. Sotto la guida di coach Terzolo, storico coach di Moncalieri ed artefice anche della promozione nella massima serie, la Libertas può vantare un gruppo eterogeneo tra cui spiccano, tra le senior, Cordola, (tra le poche confermate), Iagulli, Mitreva (ex Roseto e Sassari), Giordano (Udine e Bolzano alcune delle tappe della sua carriera) cui si è aggiunta, da inizio 2024, la croata Cicic, già vista in Italia a Selargius, Milano e Vigarano; abbiamo il piacere di spendere qualche parola in più per un’altra ‘chioccia’ e cioè Clara Salvini che per ben tre stagioni (2015-2016, 2016-2017 e 2018-2019) ha vestito la casacca del Bcc, lasciando un eccellente ricordo sia dal punto di vista tecnico che da quello umano. Passando alle giovani il roster può contare sulle under cresciute nella propria cantera (tra le più utilizzate Japka, Landi, Ramasso, Nicora, Carnevale) cui si è aggiunta l’interessantissima 2006 Pasero, proveniente da Cuneo.

Non sappiamo se i risultati fin qui ottenuti siano in linea, o meno, con le aspettative di inizio stagione ma sicuramente nella seconda metà di campionato, anche grazie all’innesto della già citata Cicic, il rendimento delle torinesi è notevolmente cresciuto e la squadra ha inanellato una serie di buone prestazioni anche se magari non hanno avuto il suggello della vittoria; le sconfitte di stretta misura sul campo della lanciatissima Costa Masnaga (ancora imbattuta nel girone di ritorno), quella di una sola incollatura sul parquet di La Spezia (dove l’Autosped faticò tantissimo per imporsi) ed i ko subiti, al termine di gara assai combattute ed equilibrate, contro formazioni di vertice come San Giovanni Valdarno e Selargius parlano di una compagine in netta crescita e da prendere assolutamente con le pinze.

Anche perchè le giraffe arrivano alla sfida di sabato dopo una settimana un po’ travagliata a causa di acciacchi di varia natura che hanno decimato il numero delle arruolabili per gli allenamenti, con conseguente annullamento anche dell’amichevole di Brescia; tra le assenti, nella prima parte della settimana, anche Leonardi anche se in questo caso la motivazione dell’assenza è di quelle positive visto che Francesca era stata convocata al raduno della Nazionale Sperimentale che si è tenuto a Castel San Pietro. La speranza è che ora di sabato alcune delle infortunate siano recuperabili, anche se non al meglio, visto che i due punti in palio sarebbero fondamentali per mantenere perlomeno immutato il margine di vantaggio rispetto a Costa Masnaga. Ci sarà bisogno anche del supporto, come sempre importantissimo, degli splendidi tifosi che quest’anno sono stati davvero l’arma in più per le castelnovesi, riempiendo sempre il Camagna e non facendo mai mancare il loro caloroso supporto.