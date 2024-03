La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude la prima fase contro Casalmaggiore

L’ultima giornata della regular season della Serie A1 Tigotà andrà in scena domenica 24 marzo. L’appuntamento è alle ore 17 al PalaFenera per la partita fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Trasportipesanti Casalmaggiore.

Per la famiglia biancoblù sarù sicuramente l’occasione per stringersi alla squadra e allo staff e celebrare la fresca conquista della Coppa Cev. In campo sarà però partita vera. In palio ci sono 3 punti importantissimi per Casalmaggiore che, reduce da tre vittorie di fila (fra questa spicca il 3-2 su Milano), è ancora in corsa per un posto nei play-off. Chieri da parte sua oltre a voler chiudere nel migliore dei modi il suo campionato al PalaFenera sfrutterà la partita per preparare gli imminenti play-off con Novara.