La Reale Mutua Torino ’81 Iren attesa dalla R.N. Sori

Per l’ultima giornata prima della sosta pasquale, la Reale Mutua Torino ’81 Iren va in scena questo sabato alla “piscina del mare” contro i padroni di casa del Sori. All’andata i ragazzi di Simone Aversa si sono imposti per 14-10 sui liguri e vorranno bissare il successo della Monumentale. I gialloblù, al quinto posto in classifica, arrivano dalla faticosa vittoria casalinga contro il Marina di Carrara per 9-5, mentre i ragazzi di Ferreccio, con la sconfitta esterna per 15-9 contro il Brescia Waterpolo, rimangono al settimo posto e vorranno ritrovare i tre punti davanti i tifosi di casa.