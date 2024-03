Collegno Basket: trasferta a Sestri Levante per i Lions

Una sfida di peso, appunto. Sia per l’importanza dei due punti in palio, sia per il tasso atletico e in generale per la taglia fisica e l'esperienza sotto i tabelloni degli avversari, come testimonia il primo posto in classifica nella categoria rimbalzi. I liguri di coach Bianchi, reduci prima dal blitz esterno a Savigliano (70-83) e poi dalla pesante sconfitta a Campus Piemonte (90-73), sono una squadra omogeneamente allestita sotto il profilo anagrafico e con diversi giocatori esperti e navigati. Su tutti, Daunys che viaggia a quasi 17 punti di media. In doppia cifra stabile anche Anaekwe Obinna (13,1) e Lo Moustapha (11,7).