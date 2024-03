Cuneo Volley: per i playoff e la Coppa Italia arriva Marin Dukic

Domani ultima di regular season e già da mercoledì 27 si partirà con i Play Off di A2, che vedranno una sola squadra fare promozione e salire in Superlega. Quarti di Finale, Semifinali e Finale saranno tutte al meglio di 2 gare su 3 e con turni infrasettimanali.

Il Cuneo Volley per affrontare al meglio delle forze questo “tour de force” di partite, ha deciso di fornire al coach e alla squadra un nuovo terminale di attacco, sia per gli allenamenti che per le gare. In arrivo dalla Liga A belga lo schiacciatore franco-belga Marin Dukic, classe 2000 con i suoi 194 cm direttamente dal Decospan Volley Team Menen.