Cuneo Volley: palazzetto ripulito per bene con le “Pulissìe ed Primavera”

Tra i partecipanti, oltre allo stesso presidente e la sua famiglia, molti i collaboratori del Club, gli sponsor, il direttore tecnico Barbiero, la consigliera comunale Isoardi e i super tifosi di “Amico Sport” che sono arrivati ben attrezzati e con tanto entusiasmo contagioso.

«Voglio ringraziare davvero di cuore tutti coloro che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno donato un paio di ore alla riqualificazione delle aree esterne al palazzetto. Purtroppo dal viale di collegamento, a tutto il parcheggio interno e le aree verdi adiacenti, i rifiuti gettati e accumulati nel tempo erano tanti. La cattiva abitudine di gettare fuori dal finestrino o a terra camminando ogni cartaccia o mozzicone è deleteria sia per l’ambiente che per la vivibilità del territorio intorno a noi. Questa mattina è stato fatto un primo importante passo per rendere migliore l’esperienza di chiunque venga al palazzetto, che sia per una partita, per un evento o per un concorso. Speriamo che questo lavoro venga rispettato da domani in avanti, sicuramente è un appuntamento che spero di poter ripetere ad ogni Primavera» - queste le parole di ringraziamento e speranza del presidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna.