La Tecnoengineering Moncalieri crolla nel secondo tempo contro Derthona

Nel secondo parziale succede tutto nei primi 5’: Cicic, Mitreva e Pasero provano a dare una scossa, trascinando un paio di volte Moncalieri sul -5 e -4. Poi, fino alla sirena centrale, sono le difese a rubare la scena, con il tabellone che rimane a lungo inchiodato sul 32-24 per Derthona.

Se i segnali visti poco prima lasciano ben sperare coach Terzolo, il terzo quarto è una vera e propria debacle per le Lunette. Il parziale è stordente: 26-6. Gianolla, Marangoni, Attura e Melchiori prendono per mano la partita e decidono sostanzialmente nei primi 5’ il destino dell’incontro, con canestri pesantissimi dalla lunga distanza e dal pitturato. Moncalieri va a bersaglio soltanto con 4 punti di Cicic e 2 di Salvini.

Gli ultimi 10’ di gioco viaggiano sulla falsa riga dei precedenti, con le padrone di casa trascinate dalla solita Gianolla e dall’aggressività della giovane panchina in seno a coach Cutugno. Salvini, Pasero e Jakpa lottano fino alla fine, ma il risultato premia con gran merito l’Autosped BCC Derthona per 74-38.

Uno dei dati più incisivi è il 60% da due per le padrone di casa, contro il 27% delle Lunette. Come all’andata, anche il conto delle palle perse è emblematico: 31 per Moncalieri, a fronte di 8 recuperi. Dominio anche a rimbalzo (42-28) e nella categoria assist (20-12). Derthona rimane così imbattuta tra le mura amiche e sigilla sempre di più il primo posto in classifica in vista dei playoff. Le Lunette (6 punti in classifica e con l’importante vantaggio nella differenza canestri vs Stella Azzurra), invece, guardano con un occhio di riguardo il risultato di domani delle romane (4 punti), impegnate alle 18:00 sul campo della Cestistica Spezzina (22 punti).

Adesso settimana di stop, si torna in campo il 6 aprile al PalaEinaudi alle 20:30 contro Carugate, che ha perso 62-64 in casa contro San Giorgio. Sconfitta casalinga anche per Basket Roma vs Costa Masnaga (42-65).

Autosped BCC Derthona Basket 74

Tecnoengineering Moncalieri 38

Parziali (21-9; 11-15; 26-6)

Autosped BCC Derthona Basket: Marangoni* 11, Cerino* 4, Gianolla* 18, Attura* 11, Melchiori* 10, Tibaldi 2, Leonardi 3, Baldelli 6, Thiam 6, Cocuzza 3, Castagna n.e., Imuentinyan. All.re: Cutugno Vice: Cerini, Lazzari.

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 2, Pasero* 6, Mitreva* 6, Jakpa* 5, Cicic* 14, Carnevale Schianca, Iagulli, Salvini 5, Ramasso, Nicora. All.re: Terzolo Vice: Sciannimanico.



CLASSIFICA (dopo gli anticipi del sabato)

Derthona 42*

Costa Masnaga 38*

Pol. San Giovanni Valdarno 34

Broni 30*

San Giorgio 30*

Selargius 26*

Empoli 26

Giussano 22

Cestistica Spezzina 22

Torino Teen Basket 16

Basket Roma 12*

Carugate 8*

Tecnoengineering Moncalieri 6*

Stella Azzurra 4

*una partita in più