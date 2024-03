Il Bcc Derthona Basket si impone contro Moncalieri

Si assicura una serena sosta per la festività pasquali la formazione di Cutugno che si impone, con largo margine, nel derby regionale che la vedeva opposta alla Libertas Moncalieri , penultima della classe; il punteggio finale lascerebbe pensare ad una passeggiata delle giraffe che in realtà nei primi 20′ invece sono andate un po’ a corrente alternata, permettendo alle ospiti di restare nel match, salvo poi assestare il colpo del ko dopo la pausa.

Autosped che, reduce da una settimana un po’ travagliata, deve rinunciare ancora a Premasunac (stavolta neppure a referto), Espedale e Castagna (nelle dodici ma inutilizzabile) mentre Thiam viene recuperata in extremis dopo il problema fisico accusato nei giorni precedenti; lo starting five è quindi composto da Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Gianolla cui Terzolo oppone Mitreva, Pasero, Cicic, Cordola e Pasero. Buon avvio delle torinesi che trovano un paio di belle conclusioni in area ma non appena le castelnovesi alzano l’intensità difensiva Moncalieri comincia a perdere qualche palla di troppo e si materializza così un 11-0 che vale il +11 (15-4) con la prima frazione che si chiude, dopo un timido tentativo di recupero ospite, sul 21-9 per le padrone di casa.

Secondo parziale che invece vede la riscossa della Tecnoengineering che trova fiducia con il passare dei minuti ed appoggiandosi ai canestri di Cicic e Mitreva risale fino al -4 (28-24) riaprendo di fatto la contesa anche se prima dell’intervallo il Bcc riesce a riallungare un pochino, andando al riposo sul +8 (32-24).

Dopo la pausa però le giraffe cambiano decisamente marcia, alzando i ritmi del motore ed imponendo alle avversarie ritmi che risultano insostenibili; nei primi 7′ matura così un parziale devastante di 26-6 che piega definitivamente la resistenza della Libertas con il 58-30 del 30′ che fa scendere con 10′ di anticipo i titoli di coda della partita.

Ultimo quarto che non ha più quindi molto da dire con le due formazioni che danno la sensazione di non aspettare altro che il suono della sirena di fine gara; c’è però il tempo di festeggiare i primi punti nella categoria della giovane Cocuzza (under 17), autrice di un pregevole canestro con annesso fallo aggiuntivo.

Due punti dovevano essere e due punti sono stati e se nella prima metà la squadra, pur conducendo, aveva difettato un po’ di continuità la dimostrazione di forza messa sul parquet dopo l’intervallo è stata davvero di grande spessore ed ha portato le castelnovesi a mettere la parola fine al match. Ora arriva la sosta che appare, sulla carta, propizia perchè dovrebbe permettere allo staff, tecnico, atletico e sanitario, di recuperare le atlete indisponibili o comunque non al meglio; ad aprile comincia il rush finale che porta ai playoff e diventa fondamentale poter contare su tutte le ragazze e, possibilmente, nelle migliori condizioni.

Un’ultima parola per i tifosi che ancora una volta hanno dato prova del loro attaccamento alla squadra, riempiendo il Camagna e sostenendo come sempre le proprie beniamine per tutti i 40′; come già detto anche in altre occasioni, la grande risposta dei tifosi delle giraffe è uno dei successi più belli ed importanti ottenuti dalla società castelnovese.