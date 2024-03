Pallacanestro Chivasso cade all'overtime contro Pinerolo

La poule salvezza del campionato di serie C piemontese inizia nel peggiore dei modi per la Pallacanestro Chivasso che cade in casa contro Cestistica Pinerolo col risultato di 59-66 dopo un tempo supplementare. Infatti non sono bastati i canonici 40’ di gioco per decretare la vincitrice della contesa, nonostante il tentativo di Villata da tre punti a fil di sirena, sputato dal ferro. E così si sono dovuti disputare i 5’ aggiuntivi, in cui Chivasso ha subito passivamente la determinazione avversaria, non riuscendo ad arginare Raviola e compagni in fase difensiva ed schiantandosi contro la zona pinerolese in fase offensiva, deficitaria dall’arco dei tre punti e catastrofica in fase di costruzione di gioco.