Eurogymnica Torino: sesto posto a Viareggio

Soddisfazione in casa Eurogymnica per il sesto posto conquistato nell'ultima tappa del campionato di Serie C Zona tecnica 1 , che ha visto l'epilogo sabato 23 a Viareggio. Le EGirls, accompagnate in pedana da Tiziana Colognese , hanno ottenuto un bel piazzamento di giornata mettendo in pedana la terza formazione diversa in tre prove. La classe 2010, Anna Russo , ha avuto l'onore e l'onere di cimentarsi su due attrezzi, aprendo la routine di Eurogymnica al cerchio (26,550) e concludendola al nastro (24,350). L'attrezzo seguente, la palla, è stato affidato al talento dell'azzurra Virginia Cuttini , avviata verso il pieno recupero post infortunio che l'ha tenuta lontana dall'agone per sei mesi. La ex capitana della squadra nazionale Junior ha calato un bel jolly regalando alla sua squadra la quarta miglior prestazione di giornata, grazie ad un corposo 29,100.

Infine, Amely Sordi alle clavette (27,450). La rossa di casa EG ha fatto persino meglio, risultando la terza ginnasta su 50 in gara con l'attrezzo doppio e riscattando la prestazione meno brillante di due settimane fa a Torino.

Nelle precedenti tappe di Candelo e Torino, Colognese e Vaccaro avevano fatto esordire, oltre a Sordi, approdata in EG solo a gennaio, la giovanissima Arianna Cortese, addirittura classe 2012. Un esordio positivo per la giovanissima ginnasta ma di prassi per lo staff di Eurogymnica, che da sempre utilizza questo campionato per far fare esperienza alle stelline di domani. Un ottimo banco di prova per tutte le ginnaste non impegnate in Serie A1.

Per Eurogymnica poi, molto bene anche i prestiti.

Stefania Straniero, alla palla, si guadagna un ottimo 27,350 che risulta il miglior punteggio di squadra della Pietro Micca, club biellese per il quale la varisellese è stata tesserata in qualità di prestito. Infine, 22,900 per Cecilia Quarello al nastro, in forze alla Cuneoginnastica. Per la cronaca, il campionato è stato vinto da Ritmica Piemonte che sale così in Serie B, raccogliendo metaforicamente il testimone dalla Valentia retrocessa recentemente.

Eurogymnica invece parteciperà ancora una volta alla massima serie, il campionato di Serie A1, che si concluderà tra poco più di 10 giorni con la Final Six, il grande evento di ginnastica ritmica che proprio Eurogymnica sta organizzando per conto della Federazione Ginnastica d'Italia per la quarta volta, dopo le edizioni del 2020, 2021 e 2023.

Il 7 aprile al Gianni Asti di Torino si sfideranno le sei migliori squadre classificate in regular season e tra loro ci saranno anche la Raffaello Motto della campionessa del mondo Varfolomeev e la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli. Le prevendite stanno procedendo spedite ma è possibile acquistare ancora i biglietti scrivendo a biglietteria.eurogymnics@gmail.com.