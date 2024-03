Igor Agil Volley: la serie B1 cede in trasferta contro Cabiate

Un confronto a quattro set, tanta battaglia per provarci fino alla fine, purtroppo senza punti. Nella 20esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley cede a Cabiate 3-1 (25-23; 25-12; 18-25; 26-24). Il prossimo week end sarà di pausa per la Pasqua, si torna in campo sabato 6 aprile in casa alle 20.30 .

Per le Igorine ci sono Guatteo opposto a Martelli, Moiran e Bianchi C al centro, Talerico e Del Freo schiacciartici, Badalamenti libero (durante il match in campo Bianchi G e Marianelli). Primi due set dai due volti per le Igorine: nel primo c'è tanto confronto punto a punto, Cabiate prova ad allungare 14-11, ma le Igorine accorciano 16-15 ed è di nuovo punto a punto; Igorine in vantaggio 22-23, ma finale di casa 25-23. Nel secondo invece Cabiate parte 8-2 e le Igorine non riescono a riaprire i conti inseguendo fino al 25-12.

Tutt'altra musica il terzo set, le Igorine mettono la freccia sul 5-6 e toccano poi il 12-16 con Cabiate che non trova il modo di agganciare: finale 18-25. Nel quarto set Cabiate parte meglio (7-4), poi le Igorine agganciano e sorpassano (9-13). Le trecatesi scappano sul 13-21, poi però Cabiate accorcia (22-23). 22-24 sul tabellone, ma Cabiate rimonta ancora ed è 26-24.

Clericauto Cabiate 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-23; 25-12; 18-25; 26-24)

Cabiate: Bordignon, Carli, Pellegatta, Colombo, Pavesi, Meroni (L), Chierusin, Badini, Della Canonica, Rettani, Biganzoli, Simonetta, Maspero, Cappelletto, Ghezzi E, Ghezzi M. All Reali.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Bianchi C, brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.