Cuneo Volley vince contro Cantù, da mercoledì i playoff

Cuneo chiude la Regular Season al 2° posto con la vittoria netta per 3-0 contro Cantù in casa e si aggiudica Porto Viro, settima, nei Quarti di Finale Play Off. Mercoledì 27 alle ore 20 sarà già Gara 1 qui al Palasport di Cuneo, mentre Lunedì 1° aprile Gara 2 in trasferta.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L). Coach Denora schiera: Pedron palleggio, Gamba opposto, Monguzzi e Aguenier al centro, Ottaviani e Galliani schiacciatori; Butti (L).

Buona partenza dei padroni di casa con Capitan Botto sugli scudi. Sul 12-6 coach Denora chiama il primo time out di serata. Sale anche l’opposto danese e sul 18-11 Cantù termina i tempi tecnici a disposizione nel primo set. Il muro di Jensen su Ottaviani chiude sul 25-18 il primo parziale.

Cala Cuneo, soprattutto al servizio, mentre sale Cantù che si porta avanti sin dall’inizio della frazione. Coach Battocchio chiama due time out, il primo sul 13-10 e il secondo sul 17-13. Break dei padroni di casa che recuperano e si portano a due punti con coach Denora che chiama il time out sul 18-16. Il muro di Sottile su Ottaviani vale il recupero e la parità al 19° punto. I biancoblù arrivano al set ball con Sottile al servizio e a +4. Chiude il set 25-20 Capitan Botto.

Terzo set equilibrato, con entrambe le compagini fallose. Un gioco punto a punto fino all’ultimo, quando con 3 punti di Capitan Botto, di cui un ace e due attacchi, Cuneo chiude il match per 3-0 con l’ultimo parziale di 25-20. MVP di serata lo schiacciatore greco, Charalampos Andreopoulos, premiato dall’AD dell’ACDA, Beppe Delfino con il Kit del progetto scuole “Run For A Cooler Planet”.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Era molto importante e ci tenevamo tanto sia a finire bene, sia a mettere in cassaforte il terzo posto. Bello soprattutto recuperare il secondo set così perché ancora una volta abbiamo dimostrato di non aver mai mollato».

Conclusa la Regular Season, mercoledì 27 marzo alle ore 20 Cuneo ospiterà Porto Viro per GARA 1 dei Quarti di Finale Play Off, mentre lunedì 1° aprile sarà in trasferta per i biancoblù.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Pool Libertas Cantù 0

Parziali (25-18/25-20/25-20)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensen 16, Volpato 4, Codarin 6, Andropoulos 10, Botto (K) 16; Staforini (L1). N.e. Gottardo , Cioffi, Giacomini, Bristot, Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 63%; Attacco: 44%; Muri 11; Ace 2.



Pool Libertas Cantù: Pedron, Gamba 13, Monguzzi (K) 6, Aguenier 5, Ottaviani 5, Galliani; Butti (L1); Magliano 6, Quagliozzi 1, Gianotti, Bacco 3, Picchio(L2).

All.: Francesco Denora Caporusso.

II All.: Alessio Zingoni.

Ricezione positiva: 45%; Attacco: 36%; Muri 7; Ace 0.

Durata set: 24’, 29’, 23’

Durata totale: 76’.