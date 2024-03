Eurogymnica twirling: la serie A inizia con il piede giusto

Sabato 23 marzo a Montichiari in provincia di Brescia si è disputata la prima gara del Campionato Nazionale di Serie A di Twirling . Nella prima parte della giornata sono scese in campo quattro individualiste targate Eurogymnica impegnate nello svolgimento del programma corto, un esercizio di tecnica il cui punteggio delinea una prima classifica e al quale si somma quello del Freestyle del giorno successivo.

Nella categoria Junior la prima ad esibirsi è stata Noemy Vecchio che ha ottenuto il punteggio di 12,81, arrivando undicesima, preceduta di poco da Camilla D'Acri (12,96). Reduce dal Campionato Europeo dello scorso luglio, Elisa Massari è si è invece piazzata in testa alla classifica con un punteggio di 16,96.

Dopo la sua partecipazione al Campionato del Mondo di Torino 2022, e rientrata dall'esperienza giapponese, Elisa Gregori torna a gareggiare nella categoria Freestyle Senior e in questa prima parte della competizione si posiziona al terzo posto con 18,13 punti.

Nel pomeriggio le EGirls Elisa Massari e Silvia Fassio hanno invece aperto le danze della categoria Duo junior, esibendosi sulle note di un energico tango. Performance non ancora perfetta, ma che è valsa la medaglia d'oro con 58,0 punti. Per loro si accende la speranza per il raggiungimento di un grande traguardo: un posto nella squadra nazionale che rappresenterà l'Italia al Campionato Mondiale in Svezia ad agosto.

Domenica 24 marzo, ancora grandi successi per i Freestyle. Noemy Vecchio conclude la giornata al dodicesimo posto, Camilla D'Acri all'undicesimo, entrambe sfoderando un'ottima performance che fa ben sperare per il futuro. Elisa Massari invece conferma la leadership tra le Junior del giorno precedente, bissando il primo posto grazie ad un esercizio complesso ma ben eseguito, che le permette di incastonare un altro tassello nel percorso chi potrebbe portarla alla prossima manifestazione iridata. Elisa Gregori in gara tra le senior, mette a frutto le esperienze fatte nel paese del Sol Levante, nazione che domina a livello mondiale nel Twirling, conferma la sua abilità e ottiene la medaglia d'argento

Un debutto brillante nella massima serie dunque, che lascia coach Liboria Regina e Giulia Actis soddisfatte del lavoro delle atlete, comunque consapevoli del divieto di abbassare la guardia, in modo da replicare prestazioni e risultati nella seconda prova che si terrà a Cantalupa il 20 e 21 Aprile.