Collegno Basket vince a Sestri in rimonta

Nonostante le scarse percentuali dalla lunetta, i problemi di falli che limitano Tiagande e il -12 toccato durante il terzo quarto, i Lions tornano a casa con due punti pesantissimi in chiave salvezza. Dopo un avvio complicato da entrambi le parti, i padroni di casa riescono a costruire un piccolo tesoretto e chiudono il parziale sul +3 (15-12). Nel secondo periodo sale l’intensità della partita e su seconde occasioni, sia Sestri che Collegno concretizzano maggiormente da sotto canestro. Si va negli spogliatoi sul 36-32 per Sestri.

Poi per qualche minuto si spegne completamente la luce dei Lions che in un attimo vedono la partita sfuggirgli sempre di più dalle mani, fino al -12 toccato intorno alla metà del quarto. Sono proprio gli ultimi 15 minuti a regalare maggior gioia e soddisfazione a coach Comazzi e staff. Partendo dalla difesa, i Lions cambiano infatti approccio e mattoncino dopo mattoncino ricuciono il gap. Con Tiagande a lungo costretto in panchina (e limitato ad appena 4 punti) tanti altri violini hanno risposto presente: dagli 11 di Fracasso ai 9 di Mortarino, dai 13 di capitan Tarditi agli 11 di Borgialli. Bene anche il duo in cabina di regia con 8 punti, 3 assist e tanta intensità da parte di Milone e 15 +7 rimbalzi di De Bartolomeo (in appena 19 minuti). Per quest’ultimo, una partita da ricordare: dei 15 messi a referto, ben 12 arrivano proprio negli ultimi tre minuti di gioco. Nel gioco finale del tira e molla tra le due squadre, ci pensa Mortarino dall’angolo a mettere il sigillo definitivo con una tripla delle sue.

Adesso, come sottolinea coach Comazzi, c’è poco tempo per festeggiare e ancor meno per preparare al meglio la partita di mercoledì alle 21:00 a Castelfiorentino. Si torna al PalaCollegno il 6 aprile alle 21:00 contro Serravalle.

Coach Comazzi: «Sono decisamente soddisfatto di come la squadra abbia reagito nel terzo quarto nel momento di maggior difficoltà. Ci siamo ritrovati sostanzialmente spalle al muro, ma con un gran lavoro di squadra in difesa e maggiore attenzione in attacco siamo riusciti a riprendere la partita nei minuti fondamentali. Decisiva l’esperienza di De Bartolomeo nei possessi chiave, ma in generale posso ritenermi contento della prestazione e dell’atteggiamento di tutti i ragazzi. Ora la testa è già a mercoledì per il turno infrasettimanale sul parquet di Castelfiorentino».



Pallacanestro Sestri 73

Collegno Basket 78

Parziali (15-12; 21-20; 17-15)

Pallacanestro Sestri: Moustapha Lo 5, Pittaluga n.e., Cavallaro 10, Daunys 13, Bassi 13, De Paoli 2, Anaekwe 14, Pintus 14, Zini, Barnini n.e., Cartasegna n.e., Mirone 2. All.re: Bianchi. Ass Ambrosini.

Collegno Basket: Borgialli 11, Bossola n.e., Milone 8, Tarditi 13, Framarin 7, Elkazevic, Fracasso 11, Tiagande 4, Mortarino 9, Porcella n.e., Diakhate n.e., De Bartolomeo 15. All.re: Comazzi. Ass. Roselli, Agnelli.

Gli altri risultati del weekend

Serravalle - Oleggio 79-69

Castelfiorentino - Campus Piemonte 67-64

Legnaia - Savigliano 77-58

CLASSIFICA

SERRAVALLE (*8) 14

OLEGGIO BASKET (*8) 14

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 14

COLLEGNO BASKET (*8) 12

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 8

CASTELFIORENTINO (*2) 8

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

* Punteggio ereditato dalla prima fase