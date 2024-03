ValleBelbo Sport: ancora tre medaglie ai Campionati Regionali

Sono arrivate altre tre medaglie marchiate ValleBelbo Sport nel secondo e conclusivo fine settimana dei Campionati Regionali di Categoria invernali. Dopo la tripletta d’oro dello scorso weekend, Lucia Tassinario (cadette 2007) cala il tris d’argento al Palazzo del Nuoto di Torino, salendo sul secondo gradino del podio in tre gare: nei 50 dorso, prova in cui sfiora il primato personale, tocca in 28”89, nei 100 stile libero chiude in 56”61 e nei 200 farfalla nuota in 2’16”78.