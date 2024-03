Pallapugno: al via la Serie A Banca d'Alba 2024

Meno di una settimana al via del campionato di Serie A Banca d'Alba con undici squadre che si daranno battaglia con la consueta formula Bresciano: le prime sei classificate al termine della regular season saranno ammesse ai playoff, le altre cinque ai playout. La seconda fase prevede l’assegnazione di due punti a vittoria, ripartendo con quelli ottenuti nella regular season. Le prime tre classificate alla fine dei playoff andranno direttamente in semifinale. Per definire la quarta semifinalista si giocheranno tre spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la quarta, la quinta e la sesta dei playoff e la prima dei play-out.

Semifinali e finale in gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro, deciso dalla squadra meglio classificata della seconda fase. Nella regular season, playoff, playout e spareggi d'ammissione alla semifinale le partite andranno ai nove giochi; semifinali e finale agli 11. Ci sarà una sola retrocessione in Serie B.

La Supercoppa in programma sabato scorso scorso tra Terre del Barolo Albese e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, è stata rinviata a martedì 21 maggio, alle 20.30, nello sferisterio ligure di Pieve di Teco.

Serie A Banca d'Alba - Prima giornata

Sabato 30 marzo ore 15

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alta Langa

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Virtus Langhe

Lunedì 1° aprile ore 15

ad Alba: Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio

a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Riposa: Bormidese