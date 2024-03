FISI-AOC: i risultati delle gare in Valtournenche, ad Artesina e Chiappera di Acceglio

A MARGHERITA SALA E KEVIN QERIMI IL SECONDO GIGANTE FIS-NJR DI VALTOURNENCHE. ALESSANDRA CAFFAGNI QUINTA, ANITA OCHRYMOWICZ TERZA ASPIRANTE, FEDERICO MASSIMILLA SECONDO ASPIRANTE Domenica 24 marzo sulla pista Emile Noussan di Valtournenche si è disputato il secondo Gigante FIS-NJR valido per il Trofeo messo in palio dall’amministrazione comunale. Nella gara femminile vittoria bis di Margherita Sala dello Sci Club Crammont Mont Blanc, con il tempo totale di 1’,56”,11/100 e con un margine di 1”,17/100 sull’Aspirante Giulia Ceresa dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Terza ad 1”,30/100 Corinna Sentieri dello Sci Club Cerreto Lago. Migliore delle atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali la genovese Alessandra Caffagni dello Sci Club Limone, quinta ad 1”,92/100, appena davanti ad Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx, sesta assoluta e terza delle Aspiranti. Al nono posto l’almesina Martina Nicotera del Racing Team Vialattea. Quattordicesima delle Aspiranti la novarese Mariacarlotta Bertolio dello Sci Club Varallo, quindicesima la cuneese Ambra Tosello dello Sci Club Limone, sedicesima Beatrice Rosa Bertolio del Varallo, diciannovesima Martina Ivanov del Sauze d’Oulx, ventesima Giorgia Biffo del Mondolè Ski Team.

Il giovane albanese Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli ha vinto la gara maschile in 1’,53”,63/100, con un vantaggio di 32/100 sul milanese Filippo Martelli dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc e di 47/100 su Yannick Lustrissy del Crammont Mont Blanc, primo degli Aspiranti. Quinto assoluto e secondo degli Aspiranti il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Manta, ottavo assoluto il braidese Pietro Ambrosione del Sansicario Cesana, dodicesimo il torinese Pietro Bruneri del Sansicario Cesana, quattordicesimo il limonese Alessandro Barucco del Val Vermenagna, diciannovesimo assoluto e decimo degli Aspiranti il milanese Matteo Giacomo Togno del Claviere, dodicesimo degli Aspiranti Tommaso Antonini del Mera.

DELUSIONE PER L’ANNULLAMENTO DELLE FINALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DEL TROFEO PINOCCHIO, MA LA SICUREZZA È LA PRIORITÀ

Domenica 24 marzo a fare le spese delle condizioni ambientali proibitive non è stato solo l’atto finale della Coppa del Mondo maschile, la Discesa in programma a Saalbach, annullata a causa di una nevicata che aveva reso impossibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli atleti. Anche gli organizzatori del Trofeo Pinocchio sugli Sci hanno dovuto arrendersi alle cattive previsioni meteo, che sono andate ad aggravare una situazione già non ottimale, a causa delle attuali condizioni delle piste di gara all’Abetone. Sono quindi state annullate le finali nazionali delle categorie Allievi e Ragazzi e la fase internazionale.

Franco Giachini, presidente del Comitato organizzatore del Trofeo Pinocchio, in un comunicato ufficiale ha dichiarato: «Siamo profondamente rammaricati per l’inconveniente e l’eventuale disagio che questa decisione causerà a tutti coloro che avevano tanto atteso questo momento, soprattutto tutti i ragazzi che si erano preparati ad affrontare le gare dei prossimi giorni. Tuttavia, riteniamo che sia nell’interesse di tutti prendere questa decisione responsabile alla luce delle circostanze attuali. La sicurezza e il benessere degli atleti e di tutto il personale coinvolto nell’evento sono la nostra massima priorità, non possiamo mettere a rischio la loro incolumità».



MASTER: AD ARTESINA LA SFIDA TRA PIEMONTESI, VALDOSTANI E LIGURI NEL TROFEO DURANDO. IL CUNEO SKI TEAM PRIMA SOCIETÀ

Domenica 24 marzo la pista “La Turra” di Artesina è stata teatro di una delle ultime tappe del circuito interregionale Master che coinvolge gli atleti dei Comitati FISI Alpi Occidentali, ASIVA e Liguria. I due Giganti disputati nella stazione sciistica del comprensorio del Mondolè Ski hanno richiamato gli atleti più quotati delle categorie Master, alcuni dei quali provenienti anche dal Comitato Appennino Emiliano. A premiare i vincitori è stato il Presidente del Comitato FISI Alpi Occidentali, Pietro Blengini, insieme a Mauro Borgognone (allenatore del Cuneo Ski Team e tracciatore della gara), Antonio Bonetto (delegato Master per il Comitato Alpi Occidentali) e Valter Gullino (presidente del Cuneo Ski Team e giudice di partenza).

La classifica per società ha visto al primo posto il Cuneo Ski Team, davanti al Master Team Pila e allo Sci Club Crammont Mont Blanc. Nella gara 1 delle categorie femminili si sono imposte Pauline Rose Freeland dello Sci Club Tre G tra le Master C8, Silvia Maria Vagnone del Sauze d’Oulx tra le C7, Claudia Bassetti del Sauze d’Oulx tra le C6, Paola Saletti del Master Team Pila tra le C5, Sara Camerlo del Master Team Pila tra le C4. In campo maschile Lino Stefanini del Claviere ha rappresentato al meglio la categoria B10, Fulvio Di Loreto del Master Team Pila ha vinto tra i Master B9, Piero Luigi Nante del Sauze d’Oulx ha vinto tra i B8. Tra i Master B7 il duello tutto valdostano tra Guido Lami del Valtournenche e Mario Venegoni del Crammont Mont Blanc si è risolto con la vittoria di Lami. Al terzo posto l’atleta di casa Stefano Lazzarotto del Cuneo Ski Team.

Filippo Barbera del Biella ha vinto tra i Master A6, mentre il fuoriclasse dello Sci Club Pila, Jean Paul Voyat, ha vinto tra gli A5 con il miglior tempo assoluto, precedendo Massimiliano Marino del Cuneo Ski Team. Valerio Luglio del Crammont Mont Blanc ha vinto tra i Master A4, Luca Jorio del Cuneo Ski Team tra gli A3, Giorgio Borgognone del Cuneo Ski Team tra gli A1. Elisa Massolino del Prato Nevoso GAM Genova e Augusto Barbera del Bielmonte Oasi Zegna si sono invece imposti nelle categorie Giovani, sia nella gara 1 che nella 2. Nella gara 2 vittorie bis in campo femminile per Pauline Rose Freeland, Claudia Bassetti, Paola Saletti e Sara Camerlo, così come, in campo maschile per Lino Stefanini, Fulvio Di Loreto e Piero Luigi Nante. Tra i Master B7 Guido Lami ha preceduto Stefano Lazzarotto, tra gli A6 ha vinto Maurizio Paolo Podestà dello Sci Club 21. Jean Paul Voyat ha ancora una volta dominato tra i Master A5, così come Valerio Luglio tra gli A4, Luca Jorio tra gli A3 e Giorgio Borgognone tra gli A1.



SCI NORDICO: ALLO SCI CLUB ENTRACQUE ALPI MARITTIME IL MEMORIAL SARA FINA DISPUTATO A CHIAPPERA. MARTA BASSINO PREMIA GLI ATLETI

Giornata splendida e tracciato della Gimkana perfettamente preparato dallo staff dello Sci Club Valle Maira domenica 24 marzo a Chiappera di Acceglio, dove si è disputata la prima edizione del Memorial Sara Fina di sci nordico, intitolato all’ex atleta e allenatrice del Valle Maira tragicamente scomparsa nel 2023. Il Memorial Fina ha sostituito quest’anno la tradizionale denominazione “Trofeo coniugi Codolini e Memorial Clemente Marino” della competizione regionale in programma in Valle Maira. Alla premiazione della gara era presente, con la comprensibile commozione, la campionessa dello sci alpino Marta Bassino, di cui Sara Fina era cognata.

La classifica a squadre ha visto al primo posto lo Sci Club Entracque Alpi Marittime con 8223 punti, davanti al Valle Maira con 2744 e al Busca con 1695. A seguire lo Sci Club Valle Pesio, il Valle Stura, il Valle Ellero, il Valle Varaita e il Focolaccia Sci. Tra i Giovani-Seniores ha vinto Emanuele Becchis dello Sci Club Entracque Alpi Marittime con il tempo totale di 6’,09”, davanti a Luca Giachino del Valle Varaita e a Lorenzo Michelis del Valle Maira. Nella gara femminile l’unica concorrente era Silvia Rivero del Valle Maira. La categoria Allievi era assente, in quanto i migliori atleti piemontesi erano impegnati a Pragelato nelle gare dei Campionati Italiani e della Coppa Italia. Tra i Ragazzi affermazione Luca Fulcheri dello Sci Club Valle Ellero, che ha completato le due prove in 7’,14”, davanti a Jonathan Giordano dell’Entracque Alpi Marittime e a Liam Lisciandrello del Valle Pesio. Tripletta dell’Entracque Alpi Marittime nella gara femminile: prima in 8’,19”,7/10 Elena Carletto, che ha preceduto le compagne di squadra Giada Grosso e Beatrice Lai.

Tra i Cuccioli primo Gioele Pellegrino dell’Entracque Alpi Marittime, con il tempo di 8’,17”,8/100, davanti al compagno di squadra Nicolò Rosso e a Carlo Simon dello Sci Club Valle Stura. Nella gara femminile prima in 9’,13”,8/10 Lucia Macario dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, che ha preceduto sul podio Anna Falco del Valle Maira e Rachele Quaranta dell’Entracque Alpi Marittime. Tra i Baby affermazione di Nicolò Lai dell’Entracque Alpi Marittime con il tempo di 10’,14”, davanti al compagno di squadra Simone Carletto e a Nicolò Macario del Valle Pesio. Maddalena Palumbo dello Sci Club Valle Maira ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 11’,13”,6/100, precedendo Margherita Brero del Busca e Heidi Mauro dell’Entracque Alpi Marittime. I primi tre Super Baby sono stati Gabriele Dutto del Busca, Matteo Baudino del Valle Pesio ed Emil Dalmasso dell’Entracque Alpi Marittime. Tra le Super Baby prima Angelica Mellano dell’Entracque Alpi Marittime, davanti alla compagna di squadra Mara Dutto e ad Anna Carosso del Busca.