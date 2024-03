Biella Rugby: il recap della settimana

SENIOR F 24.03.24 Cus Milano v Le Fenici/Brc 51-5 (22-5) Marcatori . Mete: Pagliano Le Fenici/Brc : Sanseverino; Borello, Floris, Benedetto, Monticelli; D’Orta, Pagliano; Bertello, Stecchetti, Cesale Ros; Skofca, Bongiovanni; Formaggio, Lembo, Boetto. A disposizione: Pintorello, Toro, Papeo, Cipolletti. Stefano Scursatone , coach: «Partita di recupero per la franchigia piemontese contro Cus Milano. Partono bene le ospiti, concentrate e sicure, poi però subiscono il buon gioco e il bel ritmo delle milanesi, tanto da subire tre mete nei primi venti minuti. Le piemontesi trovano la meta con Pagliano, unica meta, che però non verrà trasformata. Il secondo tempo vede le padrone di casa imporre il loro ritmo sulle nostre ragazze e comandare il gioco, la partita infatti finirà 51 a 5».

UNDER 18

23.03.24 Brc v Barnes RFC (Londra) 52-21

Partita amichevole organizzata su tre tempi di 25’ ciascuno.

Marcatori. Mete: Silvestrini, Grillenzoni, Castello, Salussolia, Rava, Chiorboli, Trocca, Pavesi. Trasformazioni: Salussolia (5), Moretti.

Dopo la partita, cena tutti insieme in Club House Brc.

Pietro Giordano, coach: «Due giorni di vero e sano sport e di nuove amicizie strette dentro e fuori dal campo. I ragazzi di Biella vincono, ma si divertono e rendono spumeggiante la partita, protagonisti di un’esperienza che ha fatto crescere loro e il nostro Club. La condivisione della cena e del pranzo il giorno successivo e la visione, insieme, del match della squadra Senior, è stata la degna conclusione di un fine settimana da ricordare».

UNDER 16

23.03.24 a Sarre Ivrea/Stade Valdotain v Biella Rugby 27-31 (17-22)

Marcatori. Mete: Deni (2), Grillenzoni (2), Salussolia. Trasformazioni: Salussolia (3)

Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino; Rebecchi, Vatteroni, Gnesotto; Perju, Zavarise; Rossi, Ferro, Protto.

Edo Barbera, coach: «Rimasti in quattordici dal primo minuto della partita per infortunio, i ragazzi hanno lottato per tutti i 70’ riuscendo a portare a casa la vittoria all’ultimo minuto. I ragazzi hanno dimostrato spirito di sacrificio e determinazione fino alla fine della partita».

UNDER 14

23.03.24 a Recco, Torneo Superba Genova

Biella Rugby: Balducci, Bertone, Bocca, Braggion, Buda, Coda Caseia, Gobbi, Mercandino, Paggio, Pavanetto, Piazza, Ruffa, Siletti, Ubertino.

Adriano Moro, coach: «I ragazzi impegnati nel torneo si sono distinti soprattutto dal punto di vista della compattezza perché erano sotto numero (in 14) con quattro compagni infortunati e soprattutto quattro compagni impegnati con la selezione regionale piemontese per un torneo in Francia. Si sono ben comportati realizzando anche una vittoria e un pareggio e hanno comunque retto una pressione lunga tutta la durata del torneo terminando al quarto posto. È stata l’occasione per costruire la mentalità del gruppo che ancora una volta ha risposto presente».

UNDER 12

24.03.24 a Rho, Torneo Città di Rho

Chiara Mautino, coach: «Un altro terzo posto al Torneo Città di Rho. Buona giornata di rugby, caratterizzata soprattutto da un lavoro di squadra efficace e di buon livello. Peccato per un piccolo calo di attenzione tra la terza e la quinta partita che non ci ha permesso di essere efficaci in fase offensiva e utili in difesa. Riprendiamo dopo le vacanze pasquali con l'atteso Torneo dell'Orso».

UNDER 8

17.03.24 a Milano

Edoardo Breglia, coach: «I nostri orsetti si sono portati a casa il secondo posto a testa altissima. É stato un torneo molto difficile perché ci sono stati molti tempi morti considerato l’elevato numero di squadre partecipanti. Abbiamo ancora molte cose su cui lavorare, ma siamo sulla giusta strada. Ringrazio molto Asr Milano».

OLD

23.03.24 a Grugliasco Rinoceronti Rugby Torino v Biella Rugby 10-10

Marcatori. Mete: Clerico, Pignataro

Biella Rugby: Mautino; Fusaro, Clerico, Scaramal, Grillenzoni; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Dionisi, Sciutto; Vatteroni, Guadagnuolo, Cocimano. A disposizione: Fusaro, Raisi, Tibaldi, Flores, Pignataro, Grandi, Mantovan, Givone, Torre, Martino.

Silvio Ceccato, coach: «Abbiamo portato a casa un punto su un campo difficile, in una partita condizionata dal forte vento. Sono contento della reazione dei ragazzi che hanno saputo ribaltare il risultato. Resta un po’ di rammarico per non aver sfruttato le occasioni create alla fine in una partita che potevamo vincere».

Daniele Vatteroni, Team Manager: «Biella ha giocato veramente bene sia con la mischia che con i trequarti ed ha creato azioni veloci che hanno portato alle due mete. Rammarico per gli ultimi minuti di gioco, dove, partendo dai nostri ventidue, abbiamo fatto ben dodici fasi di gioco, cosa rara in una partita Old, arrivando nei cinque metri avversari e vanificando il tutto per un fallo nato dalla fretta di concludere. Ora testa alla trasferta di Como tra due settimane».

G. 6 Campionato Old: Brescia - Bergamo 45-0; Asti - Como 0-10; Rovato - Mona 35-15; Torino - Biella 10-10; Alessandria riposo.

Classifica. Rovato 25; Brescia 23; Monza 19; Biella 12; Alessandria 8; Como e Torino 7; Asti 5; Bergamo 4. Torino e Bergamo 1 partita da recuperare.