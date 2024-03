Lo storico debutto ai playoff per le Twin Towns è uno spettacolo!

I playoff iniziano al meglio nella festa del Pala 958! Poi è colpo anche in trasferta. L’appuntamento è storico per la giovanissima Associazione che nasce con lo scopo di dare una “casa” nel settore giovanile alle ragazze appassionate di basket del territorio di Langhe e Roero. Appena al secondo anno dalla nascita della prima squadra, ecco la qualificazione ai playoff, che inizia con la sfida interna con Auxilium ad Quintum. Si parte in casa al pala 958 di Corneliano e la cornice è quella delle grandi occasioni ed in tantissimi sono accorsi a riempire gli spalti affollati e colorati.

Un pizzico di legittima emozione si fa sentire e nel primo periodo le Twin restano avanti per pochi punti, con le ospiti in scia con un paio di conclusioni pesanti (14-12). Poi, le bianco alate via via entrano in temperatura e con il contributo davvero di tutte le atlete iniziano progressivamente ad allungare nella fase centrale del match. Dal +10 della pausa, la forbice si apre ancora leggermente di più al trentesimo (44-30). Nella frazione finale qualche palla persa di troppo, non permette un ulteriore allungo, ma il match è in controllo e dalla lunetta le Twin chiudono i giochi sul 55-44!

Festeggiamenti in campo e in tribuna a fina gara per l’inizio con vittoria dei playoff!! E’ stata una fantastica serata per il clima respirato al palazzetto, con gioia, entusiasmo e tanti bambine e bambini presenti.

La strada è ancora lunga e ci sarà sempre bisogno di tutto questo incredibile supporto: appuntamento alla prossima sfida!

Twin Towns 55

Auxilium Ad Quintum Torino 44

Parziali (14/12, 28/18, 44/30)

Twin Towns: Mascarello 13, Valpreda 1, Sobrero 6, Bassano 3, Dieye, Cauda, Gotta 4, Raffaeli 4, Bonetto 9, Maccagno, Giannotto 8, Bergese 7. All. Alfero, assistente Capellino

Le Twin Town vincono sul non facile campo di Nole, dopo una gara tiratissima e avvincente fino alla fine.

Ad assistere al match un palazzetto gremito, con numeroso e caloro pubblico di casa ed anche una festosa rappresentanza ospite che inciterà dall’inizio alla fine le ragazze di coach Alfero.

Si parte con un punteggio basso e grande aggressività delle locali (21-17 alla pausa). Poi nella ripresa, le viaggianti con un break di 9-17, impreziosito dalle triple di Giannotto e Sobrero, mettono la freccia. La gara prosegue, però, in equilibrio, pur con le Twin leggermente avanti nel rettilineo finale. Gli ultimi palloni sono gestiti con sapienza e le bianco alate possono festeggiare sul 39-44!

Si riprenderà il cammino nei playoff dopo Pasqua con la lunga trasferta ad Arona.

Basket Nole 39

Twin Towns 44

Parzilai (9/9, 21/17, 30/34)

Twin Towns: Mascarello 7, Valpreda, Sobrero 13, Rivetto, Dieye, Gotta 4, Raffaeli, Bonetto 7, Bergese 2, Maccagno, Giannotto 11. Allenatore Alfero, assistente Capellino