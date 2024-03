FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Sarentino, Pila, Tignes, Sestriere, Cervinia e Vars

DISCESA DEI CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI: NICOL DELAGO REGINA IN VAL SARENTINO. MATILDE LORENZI TERZA NEL CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI Dopo il terzo posto nella Discesa che ha concluso la Coppa del Mondo femminile a Saalbach Nicol Delago conferma il suo ottimo stato di forma. La ventottenne finanziera gardenese ha vinto la Discesa FIS che ha aperto il programma dei Campionati Italiani Assoluti in Val Sarentino-Sarntal, con il tempo di 1’,05”,69, lasciando a 14/100 la finanziera trentina Laura Pirovano e a 21/100 la sorella Nadia Delago, portacolori delle Fiamme Oro di Moena. Nona assoluta e nuova campionessa italiana Giovani la carabiniera gardenese Sara Thaler. Medaglia d’argento tra le Giovani per la lombarda Aurora Zavatarelli del GB Ski Club, dodicesima assoluta, mentre quella di bronzo è andata al collo della sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, quindicesima ad 1”,29/100. La gara era anche valida per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor e il successo di tappa è andato ad Aurora Zavatarelli davanti alla romana-cortinese Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito, diciottesima assoluta e anche prima delle Aspiranti.

Terza nel circuito istituzionale delle Giovani l'altoatesina Chayenne Kostner dello Sci Club Gardena Raiffeisen, ventesima. Nella classifica assoluta al ventunesimo posto la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, al trentaduesimo la carabiniera limonese Melissa Astegiano, al quarantacinquesimo la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana. Dodicesima delle Aspiranti la savonese Beatrice Garbasso dell'Equipe Limone e quattordicesima la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone.

La classifica della Discesa dei Campionati Italiani Assoluti in Val Sarentino-Sarntal

Discesa Femminile

GREGORIO BERNARDI CONCEDE IL BIS: DOPO IL TITOLO ITALIANO GIOVANI IN DISCESA ECCO QUELLO IN SUPER-G A PILA. TOMAS DEAMBROGIO 1° ASPIRANTE

Un bis di gran classe, quello concesso da Gregorio Bernardi. Il finanziere sestrierino, dopo aver vinto un mese fa il titolo italiano Giovani in Discesa a La Thuile, lunedì 25 marzo ha raddoppiato, portandosi a casa anche quello del Super-G sulle piste di Pila nella gara organizzata dallo Sci Club Aosta. Gregorio ha chiuso in 1’,24”10/100 precedendo per 46/100 Francesco Riccardo Zucchini, comasco dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering, leader della classifica del Grand Prix Italia Giovani. Sul terzo gradino del podio della gara FIS è salito il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, staccato di 52/100, mentre la medaglia di bronzo dei Campionati Italiani Giovani è andata all’altoatesino Emanuel Lamp dell’Amateursportclub Gsiesertal, quinto assoluto.

La gara valdostana era valida anche per il Gran Premio Italia Dicoflor. Zucchini ha vinto la tappa del circuito istituzionale precedendo Lamp e il bergamasco Lorenzo Magoni del Radici Group, settimo assoluto. Ottimo tra gli Aspiranti l'uticense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze D’Oulx, ventisettesimo assoluto e primo tra i nati nel 2006 e 2007, seguito da Lorenz Ranzi dell’Amateursportverein Hacking Raiffeisen e da Edoardo Valt dello Ski College Veneto Falcade, rispettivamente ventottesimo e trentesimo assoluto.

Da segnalare anche il nono posto del finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, il decimo del bardonecchiese Nicolò Nosenzo, il ventiduesimo del poliziotto cuneese Fabio Allasina, il trentaduesimo del sestrierino Gilberto Bernardi dello Sci Club Sestriere, il trentaquattresimo dell’albanese Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli e l’ottavo tra gli Aspiranti del pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato.

La classifica del Super-G dei Campionati Italiani Giovani a Pila

Super-G Maschile

PER EDOARDO SARACCO UN BLITZ VINCENTE A TIGNES: BATTE VICTOR MUFFAT-JEANDET NELLO SLALOM DEI CAMPIONATI GIOVANILI BRITANNICI

Trasferta vincente per il fresco campione italiano Giovani di Slalom, Edoardo Saracco, sulle nevi di Tignes, dove sono in corso i campionati nazionali giovanili della Federazione Britannica. Il carabiniere limonese ha vinto rillantemente lo Slalom disputato lunedì 25 marzo, con il tempo totale di 1’,28”,15/100, prendendosi il lusso di battere un veterano di grande esperienza in Coppa del Mondo come il francese Victor Muffat-Jeandet, atleta delle Douanes Françaises e del Club des Sports de Val d'Isère, staccato di 1”,09/100. Terzo posto ad 1”,96/100 per il britannico Freddy Carrick-Smith dello Ski Club Sainte Foy.

La classifica dello Slalom dei campionati nazionali giovanili britannici a Tignes

Slalom Maschile



SABATO 30 MARZO A SESTRIERE IL 41° UOVO D’ORO LAURETANA

Alla vigilia di Pasqua, sabato 30 marzo, a Sestriere è in programma la quarantunesima edizione dell’Uovo d’Oro, firmata quest’anno dalla Lauretana. L’Uovo d’Oro è un Gigante internazionale per le categorie Pulcini e Children ed è un irrinunciabile appuntamento agonistico di fine stagione per i Super Baby, i Baby, i Cuccioli, i Ragazzi e gli Allievi. Si gareggerà su cinque percorsi sulle piste del monte Alpette: l’olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, la Standard, la Sises 2, la Sises 3 e la Super Baby 2. Sabato 30 sono attese a Sestriere quasi 5.500 persone, tra atleti e accompagnatori. Nelle passate edizioni in media oltre 1700 atleti si sono confrontati sulle piste teatro delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e di numerose edizioni della Coppa del Mondo.

L’Uovo d’Oro Lauretana è una manifestazione organizzata dallo Sporting Club Sestrieres in cui tutti sono vincitori, perché, appena tagliato il traguardo, a tutti i partecipanti viene regalato il tradizionale uovo di cioccolato insieme al pacco gara. Dopo la gara, alle 14 inizierà la sfilata degli Sci Club e dei loro atleti nelle vie di Sestriere, mentre alle 14,30 in piazza Fraiteve si terrà la premiazione ufficiale, seguita dal sorteggio dei premi offerti dagli sponsor. Per l’assegnazione della quarantunesima edizione del Trofeo Uovo d’Oro Lauretana alla migliore squadra verranno sommati i punti (come da tabelle Coppa del Mondo) degli atleti con il miglior piazzamento, una femmina ed un maschio per ogni categoria, ad esclusione della categoria Super Baby.

Lo Sci Club da battere è il Sestriere che si è aggiudicato il trofeo nella scorsa edizione.

SNOWBOARD: BENE I GIOVANISSIMI ATLETI DEL COMITATO FISI ALPI OCCIDENTALI NEL CRITERIUM NAZIONALE PULCINI A CERVINIA

Risultati più che positivi nello scorso fine settimana a Cervinia per i giovanissimi snowboarder piemontesi impegnati nel Criterium Nazionale Pulcini. Per quanto riguarda le specialità alpine dello snowboard, nel Gigante disputato sulla pista Rocce Bianche venerdì 22 marzo tra i Cuccioli ha vinto Rocco Craviotto del Golden Team Ceccarelli con il tempo finale di 2’,32”,01/100, precedendo per 5”,97/100 Elia Vasino dello Sci Club San Domenico. Nella gara femminile Rosa Apollonio dello Sci Club Cortina ha preceduto Abigail Marconi del Free Ski Prato Nevoso.

Tra i Baby affermazione di Lapo Guasti del Gap Snowboard Club e nono posto per Jacopo Bruzzone della Snow Academy Prato Nevoso. Nella finale dello Snowboardcross dei Cuccioli, disputata sabato 23 marzo, Filippo

Cappello dello 04 Club di Bardonecchia ha preceduto Rocco Craviotto.

Nella finale femminile prima Mimma Compagnet dell’Unione Sportiva Primiero, sesta Abigail Marconi, settima Bianca Brondi del Racing Team Vialattea di Sauze d’Oulx. Tra i Baby nuovamente primo Lapo Guasti, davanti a Jacopo Bartelle dello 04 Club. Domenica 24 marzo Filippo Cappello ha vinto la gara di Slopestyle dei Cuccioli con 265 punti, precedendo il compagno di squadra Pietro Borsato. All’ottavo posto Tommaso Stasi della Snow Academy Prato Nevoso, al decimo Edoardo Ottonelli della società Snowmaxx. Bianca Brondi ha vinto la gara femminile con 230 punti, precedendo Nina Bosetti dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team. Al settimo posto Abigail Marconi. Tra i Baby, nella gara vinta ancora una volta da Lapo Guasti, da segnalare il quinto posto di Tommaso Senigagliesi dello 04 Club e il decimo di Jacopo Bartelle e di Jacopo Bruzzone.



SCI DI VELOCITÀ: NEI MONDIALI A VARS TRA GLI JUNIORES S2 IL BRAIDESE ELIA BRIZIO SFIORA IL PODIO

A Vars, in Francia, si sono disputati i Campionati Mondiali di sci di velocità. In Italia ha fatto ovviamente notizia l’atleta verbanese Valentina Greggio, che ha vinto il suo quarto titolo mondiale toccando la velocità di 226,429 Km orari. Ma per il Comitato FISI Alpi Occidentali la soddisfazione è arrivata grazie alla prestazione di un giovane braidese, Elia Brizio, tesserato per il Cuneo Ski Team, giunto quarto nella categoria S2 Junior maschile.

Elia si allena solitamente ad Artesina e, grazie alla velocità di 168,721 Km orari, è arrivato a soli 520 metri orari dalla medaglia di bronzo, che ha premiato il francese Alexis Forquet del Club L’Avalanche Bareges e a 720 metri orari dal secondo posto, conquistato dall’altro transalpino Matias Labit dello Ski Club Gavarnie. Il titolo mondiale è stato vinto dallo svedese Victor Persson dell’IFK Grängesberg Alpinaklubb, con la velocità di 174,06 km orari.

La classifica della gara della categoria S2 maschile dei Mondiali di sci di velocità a Vars

Sci di Velocità