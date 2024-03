Cus Torino Hockey vince il derby, primi punti in campionato

Torino Universitaria schiera Omegna in porta e per il resto conferma la squadra che la settimana precedente ha ceduto in casa contro Valverde.

Per scelta, preferisce lasciare il pallino del gioco in mano alle padrone di casa per poi ripartire in contropiede sfruttando la rapidità di Chiara Di Bella, Julieta Galli e Catalina Costa.

Nel secondo quarto arriva il vantaggio cussino. Dirompente discesa sulla sinistra di Di Bella che centra per Galli. Dopo due interventi consecutivi decisivi di Fedaieva, la palline arriva a Paula Riachi che con un drive secco sotto l'incrocio sul primo palo, realizza l'1-0.

La Lorenzoni prova a reagire ma, pur mantenendo a lungo il possesso pallina, non sfonda mai all'interno dell'area biancoblu. L'occasione più ghiotta capita infatti ancora al CUS che, dopo un batti e ribatti davanti al portiere braidese, questa volta non riesce a trasformare.

Nel terzo quarto la Lorenzoni preme con maggior decisione e le torinesi fanno fatica a ripartire ma anche questa volta Omegna non è praticamente mai impegnata.

La maggior insistenza delle neroturchesi però si concretizza a 8 minuti dalla fine, quando De Biase è brava a deviare in porta una pallina alta vagante in area: 1-1.

Subito il gol del pareggio, il CUS torna a farsi pericoloso nell'area avversaria. Di Bella segna ma la rete viene annullata da Macchi. Due minuti più tardi, a quattro dal termine, ancora Di Bella riceve un passaggio lungo, dribbla 5 avversarie e fa secca Fedaieva per il definitivo 2-1.

Nei minuti finali il CUS difende il vantaggio senza problemi e al fischio finale può festeggiare i suoi primi tre punti stagionali.

Ora una settimana di pausa, poi il ritorno in campo domenica 7 aprile in casa contro le campionesse d'Italia del Butterfly Roma.