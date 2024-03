ValleBelbo Sport: il gruppo Master in gara a Genova

Interessanti i riscontri del gruppo che si allena al centro sportivo Orangym (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 21) sotto la guida di Adele Corapi, il quale sta crescendo numericamente e dal punto di vista della partecipazione all’attività settimanale e risulta sempre più presente agli appuntamenti agonistici del circuito Supermaster della FIN.

Nell’evento ligure del fine settimana appena passato hanno centrato un piazzamento da medaglia Paola Audisio, seconda nei 200 rana M60 in 3’36”66, Claudia Buzzi (M55), terza nei 100 stile libero in 1’49”13, e Mirko Naclerio (M40), terzo nei 50 stile libero in 31”19. In gara a Genova anche Marzia Ivoli e Flavia Ivaldi.

TUTTI I RISULTATI DEI MASTER

50 sl

M40 Naclerio Mirko 3° 31”19

M45 Ivaldi Flavia 9° 1’00”93

100 sl

M30 Ivoli Marzia 4° 1’24”17

M55 Buzzi Claudia 3° 1’49”13

200 sl

M40 Naclerio Mirko 4° 2’41”71

50 rana

M30 Ivoli Marzia 4° 46”24

M45 Ivaldi Flavia 5° 1’08”70

M55 Buzzi Claudia 4° 58”63

200 ra

M60 Audisio Paola 2° 3’36”66