FIN Piemonte: i risultati dell'Otto Nazioni Youth di Torino 2024

Seconda ancora nero-rossa-gialla con l’inno nazionale, “Il canto dei tedeschi”, che suona altre quattro volte. L’ultima sessione la chiude Mahi Gruchov che con l’eccellente triplo e mezzo avanti carpiato (62.00) rimonta tutti all’ultimo salto e vince la finale dei tre metri junior con 492.30 punti. Quinto Valerio Mosca con 464.55 e sesto Simone Conte con due decimi di punto in meno. Al romano della MR Sport F.lli Marconi, che venerdì aveva vinto il metro, non riesce il bis personale, così come l’altro romano compagno di team, a lungo nelle posizioni di podio non riesce a difendere la terza posizione. Per entrambi, allenati dal tecnico degli azzurrini Nicola Marconi, c’è qualche rammarico di qualche imperfezione che alla fine è pesata sui punteggi.

Dal trampolino da un metro junior femminile Emily Deml conquista la seconda medaglia d’oro personale, dopo quella nei tre metri sincro in coppia con Henni Luise Mehner, totalizzando 368.65 punti. Quarta è Beatrice Gallo, romana della Fiamme Oro e allenata da Francesco Dell’Uomo, con 339.85 che era terza fino all’ultimo salto della britannica Amelie Underwood, che con il suo salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 45.60 punti ha superato anche l’altra tedesca Wendland e sesta si piazza Cecilia Bragantini, veronese della Fondazione Bentegodi, con 33.35 che riceve i complimenti di Giorgio Cagnotto e insieme al suo allenatore Riccardo Giacometti si regalano un selfie con il coordinatore delle squadre nazionali, plurimedagliato olimpico, mondiale ed europeo, icona dei tuffi azzurri, al pari del tre volte campione olimpico Klaus Bibiasi. A presenziare le premiazioni del pomeriggio il presidente della FIN Piemonte Gianluca Albonico e il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino.



MIRESSI E SATTA PREMIANO I GIOVANI TUFFATORI

Dal Palazzo del Nuoto alla Monumentale. Il plurimedagliato Alessandro Miressi e il suo tecnico Antonio Satta sono gli ospiti d’onore della terza sessione dell’Otto Nazioni giovanile di tuffi. L’azzurro, qualificato ai Giochi Olimpici di Parigi e che la settimana scorsa è stato impegnato nel campionato regionale in vasca corta, hanno premiato Sofia Conte e le tedesche Zoe Shneider e Nina Berger, medagliate della finale del trampolino da un metro ragazze.

Sofia Conte, seconda con 283.40, in mezzo alle due tedesche, ha ricevuto la medaglia d’argento direttamente dalle mani di Alessandro Miressi (Fiamme Oro-CN Torino), 25 anni torinese, primatista italiano dei 100 stile libero (47”45), è vice campione del mondo dei 200 stile libero e bronzo con la 4x100 mista a Doha 2023. Una gioia doppia per la 14enne romana, portacolori della MR Sport F.lli Marconi e per il suo allenatore Nicola Marconi.

«Sapevo che in entrambe le categorie B dei ragazzi avremmo potuto fare di più - commenta il tecnico responsabile della Nazionale giovanile – e infatti la giornata di ieri è servita ad ambientarsi, fare esperienza ed oggi hanno saltato più determinati e convinti delle loro possibilità e sono arrivate queste due medaglie molto buone. Per Sofia sono contento perché ha tirato fuori i suoi tuffi ed è rimasta concentrata fino alla fine. Durante la premiazione, trovandosi Miressi davanti, dopo averlo visto in televisione e letto sui giornali era quasi incredula. È proprio lui mi ha detto».

È d’argento anche Davide Barberi, tesserato con la Carlo Dibiasi e allenato da Emiliano Boldacchini, alla spalle del tedesco Anton Pinkowski e davanti al britannico Robbie Wood, che completa la serie di nove salti della finale dei tre metri ragazzi con 375.30 punti. Quarto a meno di cinque punti dal podio l’altro azzurro Marco Valenti con 370.30. Quattro atleti in una manciata di punti per una gara equilibrata ed incerta fino alla fine: Anton Pinkowski vince con 381.20, Barberi gli sta dietro con 5.90 di ritardo, Robbie Wood è terzo con 375.05 e Valenti ultimo del quartetto ma con 10.90 punti dalla medaglia d’oro.

«Sono contento per Davide - continua Nicola Marconi - perché ha reagito molto bene ad un errore, non si è fatto scoraggiare e ha guadagnato anche lui una bella medaglia d’argento. Bravissimi anche Lodovica Castellacci, anche lei all’esordio con la Nazionale, che si è fatta prendere un po' dall’emozione e Marco Valenti, uno tra i più giovani in gara, che ha guidato la classifica per un po' commettendo qualche imprecisione ed arrivando comunque quarto in un parterre di avversari bravi. Marco è un’ottima promessa che potrebbe entrare a far parte della squadra in pianta stabile».

CAMPIONATI REGIONALI: VINCE LA SISPORT

Cala il sipario sul Palazzo del Nuoto di Torino, si conclude il secondo e ultimo fine settimana del Campionato Regionale Invernale. La competizione ha visto l'ascesa di nuovi record regionali, sfide e medaglie in quella che è stata l’ultima chance per i nuotatori piemontesi di qualificarsi ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione.

Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino) ha infranto il record regionale nei 200 metri dorso, stabilendo un tempo straordinario di 2’08.25, mentre la neo qualificata alle Olimpiadi di Parigi Sara Curtis (CSR) ha lasciato il segno nei 100 metri stile libero con uno strabiliante tempo di 53’34.

Tra le squadre, è stata la Sisport a dominare la classifica con un totale di 1677 punti,sul podio hanno preso posto il Centro Nuoto Torino e i Rari Nantes Torino. I riflettori sono rivolti ora sullo Stadio del Nuoto di Riccione dove, dal 5 al 10 Aprile, andrà in scena l’ultimo appuntamento di prestigio a livello giovanile.