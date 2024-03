BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Nell'ultima settimana, torna alla vittoria l'Under 17 Gold, che supera Pallacanestro Grugliasco nella seconda giornata della Seconda Fase Coppa. Bel successo dell'Under 13 Gold nella Seconda Fase TOP con Basket Collegno, vittoria della Top Junior con Avigliana e degli Allievi CSI con Franzin Val Noce (prima giornata Seconda Fase TOP).

Vincono l'Under 19 Silver con Pallacanestro Grugliasco e l'Under 13 Femminile con Basket Venaria, entrambe nella Seconda Fase TOP.

Cedono l'Under 15 Eccellenza con Area Pro (nonostante la bella rimonta del secondo tempo) e Pallacanestro Vado, l'Under 17 Eccellenza con Virtus Verbania e l'Under 15 Silver con Condove.