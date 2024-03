È dell'Allianz Derthona Tortona la vittoria del Girone 1 Nazionale di U19 Eccellenza. Un successo mancava alla squadra bianconera per rendere definitivo il sorpasso in testa compiuto ad un turno dalla fine e l'occasione non è stata fallita nel match casalingo contro il vice fanalino di coda Aurora Desio. Nell'ultima giornata di campionato mai in discussione i due punti contro i lombardi al PalaCamagna, con l'82-61 a certificare la vittoria numero 18 in 22 gare e il primo posto finale dei Leoni bianconeri, che in volata regolano così College Basketball Borgomanero e Pallacanestro Varese, seconda e terza del girone. Tutte e tre voleranno direttamente alle Finali Nazionali di Chiusi (SI), in programma dal 29 aprile al 5 maggio, mentre la Pall. Cantù, quarta in graduatoria, dovrà passare per lo Spareggio per approdare al torneo tricolore. Dove invece il Derthona arriva da testa di serie del Girone A, in cui affronterà le seconde classificate del Girone 2, con ogni probabilità la Pall. Fulgor Fidenza, e Girone 5, il CAB Stamura Ancona, e la terza del Girone 3, l'Umana Reyer Venezia. Dopo il secondo posto assoluto nella Next Gen Cup di Legabasket, e la tranquilla salvezza raggiunta attraverso la qualificazione al Play-In Silver nel campionato senior di Serie B Interregionale, un altro risultato di prestigio per il gruppo bianconero.