Collegno Basket: ancora una trasferta per i Lions

Dopo la convincente vittoria in rimonta di domenica a Sestri Levante, Collegno Basket torna in campo domani sera alle 21:00 sul campo di ABC Castelfiorentino , in occasione della 1° giornata del girone di ritorno dei playout del Girone Nord-Ovest.

All’andata, tra le mura amiche del PalaCollegno, è finita 80-68 per i toscani, con Tiagande (24) e Tarditi (15) sugli scudi da una parte, Pucci (19) e Scali (16) dall’altra.

Gli avversari, nonostante i soli 2 punti in saccoccia con i quali si sono presentati alla fase playout, sono senza dubbio un avversario di qualità e fisicità. Fino ad ora, soltanto una sconfitta in quattro partite di playout (64-63, peraltro in trasferta e sul campo della capolista Oleggio).

Tra i toscani, guidati da coach Manetti, spiccano i nomi del playmaker Belli (oltre 15 punti di media in stagione), Nepi (17,1), Scali (13,6) e Pucci (13). Nell’ultima uscita casalinga, Castelfiorentino ha vinto di misura contro il fanalino di coda Campus Piemonte, con il risultato di 67-64. Assente all’appello, però, il play Belli che probabilmente è rimasto a riposo in vista dell’importante sfida infrasettimanale contro i Lions.

Lions che proprio in trasferta hanno guadagnato 4 punti fondamentali in chiave salvezza, vincendo prima a Serravalle e domenica a Sestri Levante. Ancora all’asciutto, invece, tra le mura amiche del PalaCollegno: la prima occasione a disposizione sarà il prossimo 6 aprile alle 21:00 vs Serravalle.

Contro Castelfiorentino, i ragazzi di coach Comazzi si presentano alla palla a due con un quintetto di giocatori in doppia cifra: Tiagande (19,6), Mortarino (14,1) De Bartolomeo (14), Fracasso (10,7) e Tarditi (12,5).

Importante partire con lo stesso piglio della gara di andata (Lions più volte in doppia cifra di vantaggio nei primi 20’), ma attenzione al terzo quarto: il 9-28 dell’andata ha stravolto la partita.

Palla a due alle ore 21:00 presso il Palasport Nedo Betti - Via Roosvelt, Castelfiorentino (FI).

CLASSIFICA

SERRAVALLE (*8) 14

OLEGGIO BASKET (*8) 14

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 14

COLLEGNO BASKET (*8) 12

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 8

CASTELFIORENTINO (*2) 8

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

* Punteggio ereditato dalla prima fase