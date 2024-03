La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta nei play-off scudetto a Novara

Iniziano i play-off della Serie A1 Tigotà ed è di nuovo derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara. Gara 1 dei quarti di finale andrà in scena domani, mercoledì 27 marzo, al PalaIgor di Novara con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Chieri e Novara si ritrovano nei quarti di finale dei play-off per la seconda stagione consecutiva, quarta contro quinta in classifica al termine della regular season ma a ruoli invertiti rispetto a un anno fa quando a superare il turno furono le gaudenziane in due partite.

In questa stagione Novara ha vinto entrambe le sfide in campionato, ma l’ultimo derby ha sorriso a Chieri, capace di espugnare il PalaIgor nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa centrando la qualificazione alla final four. Nei sedici precedenti fra i due club, fra campionato e coppa Novara ha ottenuto dodici vittorie. Due le ex, una per parte, ed entrambe palleggiatrici: Rachele Morello e Francesca Bosio.