FISI-AOC: i risultati delle gare di Pila, Val d’Isère, Alleghe e in Val Sarentino

SPLENDIDA MATILDE LORENZI: DOPPIO ORO NEL SUPER-G DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E GIOVANI IN VAL SARENTINO Colpo doppio per Matilde Lorenzi, e che colpo! La diciannovenne sestrierina del Centro Sportivo Esercito, arrivando seconda nella classifica FIS del Super-G disputato martedì 16 marzo in Val Sarentino-Sarntal dietro all’austriaca Ricarda Haaser, si è laureata campionessa italiana assoluta e Giovani. Come detto nella gara Open ha vinto Ricarda Haaser, esperta atleta austriaca di Coppa del Mondo della Sportverein Achensee in 1’,12”,91/100. Alle sue spalle, staccata di soli 17/100, Matilde Lorenzi, che insieme alla sorella maggiore Lucrezia, è cresciuta agonisticamente nello Sci Club Sestriere e nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Alberto Platinetti.

«Una giornata grigia in cielo, ma son riuscita a fare una bella prova e sono veramente contenta perché nell’ultimo periodo faticavo un po’ nelle gare veloci. - ha commentato Matilde a fine gara - In più, essere prima negli Assoluti, battendo atlete che gareggiano in Coppa del Mondo, è una soddisfazione maggiore».

Dietro di lei, infatti, terza nella classifica FIS a 40/100 e seconda in quella dei Campionati Italiani Assoluti, c’è la finanziera trentina Laura Pirovano, già medaglia d’argento in Discesa. A completare il podio degli Assoluti la finanziera gardenese Nicol Delago, che lunedì 25 marzo aveva vinto la Discesa e che nel Super-G ha chiuso al settimo posto nella classifica FIS. Nella classifica dei Campionati Italiani Giovani Matilde Lorenzi ha invece preceduto l’Aspirante romana-cortinese Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito, dodicesima assoluta, e la carabiniera gardenese Sara Thaler, quattordicesima assoluta. Nella graduatoria al fini del Grand Prix Italia Dicoflor Camilla Vanni ha preceduto Rita Granruaz dell’Amateur Skiteam Alta Badia e Nicole Ploner dello Ski Club Gardena Raiffeisen. La carabiniera bardonecchiese Sara Allemand ha chiuso al decimo posto nella classifica FIS e al quinto in quella degli Assoluti, mentre la carabiniera limonese Melissa Astegiano è diciannovesima. La savonese Beatrice Garbasso e la bordigotta Aurora Turri, entrambe dell’Equipe Limone, si sono piazzate all’ottavo e al nono posto tra le Aspiranti italiane.

In Val Sarentino era anche in programma il Super-G FIS dei campionati della Repubblica di San Marino. Nella classifica FIS prima l’austriaca Elizabeth Kappaurer dello Ski Club Bezau in 1’,12”,63/100, con un vantaggio di 54/100 sulla connazionale Franziska Gritsch e di 86/100 su Laura Pirovano. Settimo posto per Matilde Lorenzi, ex aequo con Sara Allemand. Aurora Turri e Beatrice Garbasso si sono classificate rispettivamente decima e undicesima delle Aspiranti.

A PILA LEONARDO RIGAMONTI SESTO NEL SUPER-G FIS CONDIZIONATO DALLA NEBBIA. LORENZO CUZZUPÈ SECONDO ASPIRANTE. SARACCO, BINI E MONDINELLI IN EVIDENZA IN VAL D’ISÈRE E AD ALLEGHE

È stata la nebbia la protagonista del Super-G FIS che martedì 26 marzo ha completato il programma delle gare veloci a Pila. La classifica FIS è stata omologata dopo la partenza di una quarantina di atleti e poi le partenze sono state interrotte. Non sono stati assegnati i punti per la graduatoria del Grand Prix Italia delle discipline veloci. Ha vinto con il tempo di 1’,24”,39/100 Gabriel Masneri del GB Ski Club, che ha preceduto per 79/100 Lorenzo Vincenzi del 2000 Ski Club e per 1”,19/100 il comasco Francesco Riccardo Zucchini dell'Amateurportverein Prad Raiffeisen Werbering. Sesto posto per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, tredicesimo per il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, quattordicesimo per il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, ventesimo assoluto e secondo tra gli Aspiranti per il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato.

In Val d’Isère martedì 26 marzo si è disputato il Gigante FIS dei campionati nazionali britannici. Nella classifica FIS successo del carabiniere padovano Stefano Pizzato con il tempo totale di 2’,03”10/100, davanti ai francesi Alban Elezi Cannaferina del Club des Sports de Courchevel e Tomas Lardon dello Ski Club Alpe d'Huez, staccati rispettivamente di 14/100 e di 41/100. Ottavo il carabiniere limonese Edoardo Saracco, reduce dalla vittoria nello Slalom disputato a Tignes il giorno precedente.

Lunedì 25 marzo, invece, doppio impegno in Gigante ad Alleghe per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini e per la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli. Bini si è piazzato secondo nella gara vinta in 2’,00”57/100 dal finanziere trentino Davide Leonardo Seppi, con un distacco di 98/100. Nella gara 2 ha invece vinto con il tempo di 2’,01”,55/100, precedendo per 47/100 l’italo-americano Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team. Emilia Mondinelli è invece uscita nella prima manche della gara 1, ma si è riscatta nella gara 2, chiusa al terzo posto, con 68/100 di distacco dalla vincitrice, la romana Francesca Carolli del Centro Sportivo Esercito, al traguardo in 2’,05”,93/100.