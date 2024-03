Bertram Derthona: Strautinš prolunga in bianconero

Il giocatore classe ’98 è arrivato a Tortona nell’estate 2023 e, sino a questo momento, ha indossato la canotta numero 12 in 21 partite di campionato (in cui viaggia a 7.3 punti di media) e in 7 occasioni in Basketball Champions League, in cui ha prodotto 6.3 punti a gara.

Ora Strautinš si lega ancora di più al Club, rinnovando il proprio contratto sino al 2027.