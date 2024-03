Cuneo perde Gara 1 in casa con Porto Viro, a Pasquetta Gara 2

Serata decisamente buona per Porto Viro che difende anche l’indifendibile e mette in difficoltà i biancoblù. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo cede 3-0 in Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off A2, ora testa a Gara 2 in trasferta Lunedì 1° aprile dove il tutto e per tutto sarà fondamentale per riaprire la serie e andare a Gara 3.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Zamagni e Barone al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).



Partenza equilibrata in questa Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off A2, poi un break di Porto Viro con due muri portano al primo time out di serata sull’8-11 da parte di coach Battocchio. Un buon turno al servizio di Tiozzo, ex di giornata tra i nerofucsia, porta all’11-15, poi Codarin interrompe la carica veneta. Tanti i muri avversari e sul 16-20 Cuneo chiama il secondo tempo tecnico a disposizione. Si rientra e Andreopoulos in pipe effettua cambio palla. Tiozzo in pipe trova il set ball per Porto Viro (20-24), entra Bellei per Garnica ad alzare il muro, dai nove metri Barotto. Un’azione infinita con grande prestazione di Staforini in difesa, poi il fallo di Porto Viro e il time out chiamato da coach Morato (21-24). Jensen mette out a fondo campo il servizio ed il primo set termina 21-25.



Gioco punto a punto, con una difesa nerofucsia sempre molto attenta. Il turno al servizio di Codarin e l’attacco di Volpato riportano il parziale in parità al 5° punto. Sul 6-9 entra Gottardo per Andreopoulos. L’intesa tra Sottile e Codarin spiazza la difesa avversaria e manda lo stesso regista al servizio (9-11). Sul 9-13 coach Battocchio chiama il time out. Sul 18-20 esordio per Dukic che entra per Jensen. Secondo time out per Cuneo sul 18-21. Videocheck sul primo punto di Dukic; è punto Cuneo e rientra Jensen. Dai nove metri Capitan Botto. Ottima ricezione di Gottardo sulla linea, poi l’attacco di Jensen ed è time out per Porto Viro sul 21-23. Sul 21-24 entra Pedro al servizio per Sette, riceve Pupi, Sottile per Jensen che lo annulla, ma Porto Viro chiama il videocheck che conferma la decisione arbitrale e Gottardo va dai nove metri, mentre entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro cuneese (24-22). Chiude la seconda frazione Sette sul 22-25.