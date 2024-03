Moncalieri Basketball: al via la 26° edizione de La Colomba Fa Canestro

Giunta alla 26° edizione , la consueta kermesse pasquale, vedrà per il secondo anno consecutivo l’attiva partecipazione del Cus Torino per l’organizzazione dell’evento riservato alla categoria maschile Under 13 . Dodici le squadre partecipanti, divise in quattro gironi da tre, per un ponte festivo all’insegna del divertimento e alla Memoria di due colonne del panorama cestistico gialloblù: Marco (Marcolino) Ercole e Bruno Gontero, entrambi scomparsi troppo presto, ma ancora presenti nei nostri ricordi, chi per per le prestazioni sul campo, chi per la costante attività nel sociale.

Nel Girone Giallo ecco i nostri ragazzi della Pallacanestro Moncalieri, insieme a Basket San Lazzaro e Next Generation Valais BasketBall. Fanno parte del Verde, invece, il Cus Torino, Tna e Herons Young. Girone Blu composto da Eridania, Pallacanestro Marsala e LO.VI Basket Borgaro. Collegno Basket, SG Fortitudo e Scaligera Verona, infine, le compagini del Girone Rosso. Due, invece, i campi di gioco: PalaEinaudi e Palazzetto del Cus.

Ad aprire le danze oggi pomeriggio alle 16:00 al PalaEinaudi la sfida tra Eridania e Basket Borgaro. In contemporanea, sul parquet del Cus, scendono in campo i padroni di casa contro Herons Young. Alle 18:00 è la volta dei nostri gialloblù tra le mura amiche contro i bolognesi di BSL San Lazzaro, mentre in via Panetti altra sfida Piemonte vs Emilia-Romagna con l’impegno tra Collegno Basket e SG Fortitudo. Ancor più ricca di partite la giornata di domani, con ben otto incontri tra le 11:00 e le 18:00 (in allegato tutte gli incontri e gli orari). Sabato fa rima con semifinali: le prime quattro dei rispettivi Gironi si sfideranno per l’accesso alla finalissima della domenica (1° Gialla vs 1° Blu alle 18:00 al PalaEinaudi, 1° Verde vs 1° Rosso alle 18:30 al Palazzetto del Cus). Già dalla tarda mattinata tutte le altre semifinali dal 5° all’8° e dal 9° al 12° posto. Domenica le ultime partite per decidere la classifica finale. Appuntamento in via Panetti alle 13:00 per il 3°/4° posto e alle 14:00 la finalissima al PalaEinaudi. A seguire premiazione, riconoscimenti individuali e la consueta lotteria della Colomba Fa Canestro con 30 fantastici premi.

Non perdetevi tutti gli aggiornamenti delle partite sui canali social. E soprattutto le dirette YouTube sul canale MoncalieriBasketBall di tutte le partite da entrambi i campi di gioco. Insieme agli amici del Cus Torino, cogliamo l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua all’insegna della famiglia e della palla a spicchi.