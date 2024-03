FISI-AOC: i risultati delle gare in Val d’Isère, Val Sarentino, Formigal e San Marino

IN VAL D’ISÈRE LUCREZIA LORENZI SECONDA ED EDOARDO SARACCO 4° NEL GIGANTE DEI CAMPIONATI GIOVANILI BRITANNICI. EDOARDO SIMONELLI TERZO E PIETRO MAZZOLENI QUARTO ASPIRANTE NELLO SLALOM DI FORMIGAL Mercoledì 27 marzo nell’ambito dei campionati nazionali giovanili britannici in Val d’Isère è stato disputato il Gigante. La britannica Molly Butler ha vinto la gara femminile e il titolo nazionale con il tempo totale di 2’,04”,75/100, staccando di 27/100 l’azzurra sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e di 1”,27/100 la canadese Roxy Coatesworth del Black Dogs Ski Club di Banff. Nella classifica FIS maschile primo posto per il poliziotto padovano Stefano Pizzato, con il tempo totale di 1’,55”,80/100 e con 63/100 di vantaggio sul francese Leo Ducros del Club des Sports de La Plagne. Terzo a 96/100 il lecchese Andrea Bertoldini del Centro Sportivo, quarto ad 1”,95/100 il carabiniere limonese Edoardo Saracco. Il titolo nazionale giovanile britannico lo ha conquistato l’Aspirante Freddy Carrick-Smith dello Ski Club Sainte Foy, quinto nella classifica FIS.

Sulle nevi spagnole di Formigal, in Aragona, buoni risultati per due atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nello Slalom FIS valido per il trofeo Spainsnow. La gara è stata vinta da Aingeru Garay del Club de Esquì Loma Verde con il tempo totale di 1’,31”,66/100. Diciassettesimo assoluto e terzo degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, diciannovesimo assoluto e quarto degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato.

CAMPIONATI NAZIONALI DI SAN MARINO: NELLA DISCESA DI SARENTINO SARA ALLEMAND QUINTA E BEATRICE GARBASSO SETTIMA ASPIRANTE

Mercoledì 27 marzo in Val Sarentino-Sarntal tripletta austriaca, con tre atlete che gareggiano in Coppa del Mondo, nella Discesa FIS valida per i campionati nazionali della Repubblica di San Marino. Ha vinto la ventisettenne Franziska Gritsch in 1’,07”,42/100, con 2/100 di vantaggio su Stephanie Brunner della Wintersportverein Hippach e 31/100 su Ricarda Haaser, della Sportverein Achensee. Ottimo quinto posto a 72/100 per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand a 72/100 e diciottesimo per la campionessa italiana di Super-G, la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito. La carabiniera limonese Melissa Astegiano si è classificata ventisettesima, la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone ventinovesima assoluta e settima delle Aspiranti, la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Sansicario Cesana trentatreesima e la canavesana Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone trentacinquesima.