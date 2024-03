La Ritmica Piemonte vola in Serie B!

Un campionato all’insegna di un alto tasso di partecipazione tra squadre sia alla loro prima esperienza ma anche importanti realtà già presenti nei massimi campionati. La novità di quest’anno è stata, oltre la suddivisione nelle quattro Zone Tecniche, la decisione della Federazione di stilare due classifiche: una prima puntuale, riservata alle delegazioni in gara nelle diverse tappe ed una seconda invece, basata sulla distribuzione di “punti speciali” che esclude dalla classifica generale le squadre già iscritte ai Campionati di A1-A2 e B e presenti in C con le seconde squadre.

In palio, alla fine del Campionato l’ammissione diretta alla Serie B per il 2025 per la prima classificata, mentre le seconde classificate andranno a disputare una quarta prova partecipando ai Play Off / Play Out a Torino, il 6-7 aprile contro le squadre classificate tra il settimo e il decimo posto nel Campionato Cadetto (la Serie B).

La promozione nella Serie B del 2025 per la ZT1 va alla Ritmica Piemonte, che vince con 87 punti speciali. Al secondo posto l’ASD Ariele, con 84 punti speciali, vola ai Play Off-Play Out di Torino per tentare di guadagnare anch’essa la promozione. La squadra ha guadagnato i suoi 87 punti speciali nelle tre tappe, conquistando due primi posti ed un terzo posto nell’ultima e decisiva competizione di Viareggio.

Nella prima tappa a Candelo (TO), il 23 Febbraio, ospiti della Asd. Rhythmic School, il podio è stato il seguente:

1. Ritmica Piemonte (Chiara Di Fiore, Ginevra Pascarella, Federica Boffa, Elodie Margot Godioz) 113.450

2. Ariele C.B. (Ginevra Pretolani, Camilla Noferini, Giada Mega, Eleonora Guglielmi) 113.150

3. Raffaello Motto Viareggio (Viola Picchi, Juna Campomagnani, Melissa Musacci) 111.950

Nella seconda prova organizzata a Torino dalla Asd. Ritmica Piemonte, domenica 10 Mazrzo presso la struttura della Sisport il podio è stato il seguente:

Ritmica Piemonte (Chiara Di Fiore, Federica Boffa, Elodie Margot Godioz) 109.900

2. Ariele C.B. (Ginevra Pretolani, Camilla Noferini, Giada Mega, Eleonora Guglielmi) 107.650

3. Etruria Prato (Bianca Vignozzi, Matilde De Lisa, Angelica Capecchi, Martina Mele) 105.000

Nella terza tappa organizzata a Viareggio dalla Asd. Motto Viareggio, si è disputata questo sabato 23 Marzo presso il Palabarsacchi, il podio è stato il seguente:

1. Ariele C.B. (Ginevra Pretolani, Camilla Noferini, Giada Mega, Eleonora Guglielmi) 113.800

2. Terranuova (Marzia Neri, Iside Tonello, Emma Campani, Alessia Procelli) 112.500

3. Ritmica Piemonte (Elodie Margot Godioz, Ginevra Pascarella, Federica Boffa, Chiara Di Fiore) 112.250