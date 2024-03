GRANTORINO BasketBall Draft U17: per Pasqua tutti a Varese per le Giovani Leggende

Girone difficilissimo (Green Conference) quello dei nostri ragazzi: Urania Milano, Varese Academy BasketBall e Ehingen Urspring Academy (GER).

Il consueto appuntamento pasquale riservato dagli anni ’90 ai migliori prospetti del panorama cadetti italiano e non solo, è da sempre in cima alle agende delle principali squadre.

Talenti come LeBron James (Team Ohio), Stefano Mancinelli (Fortitudo), Rullo Roberto (Virtus Siena), Andrea De Nicolao (Petrarca Padova) Nemanja Nedovic (Stella Rossa Belgrado), Diego Flaccadori (Bergamo) e tanti altri sono transitati negli anni dai parquet varesini prima di compiere il passo successivo verso campionati professionistici sparsi in tutto il mondo.