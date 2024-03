41° Uovo d'Oro Lauretana - Super record di iscritti, oltre 2.000 atleti al via!

Complice anche l’ottimo innevamento, si presenteranno in 2.039 al cancelletto di partenza dello Slalom Gigante valido per l’assegnazione dell’ambito trofeo. Oltre 200 atleti in più rispetto al precedente record di iscritti che risale all’edizione del 2002. I partecipanti arrivano da tutta Italia ed anche dall’estero ed in particolare quest’anno da Francia, Svizzera, Spagna ed il più lontano da Hong Kong! L’appuntamento è fissato per sabato 30 marzo sulle piste olimpiche di Sestriere. In zona Alpette si gareggerà contemporaneamente lungo 5 tracciati, uno per categoria: gli Allievi si affronteranno sulla pista Sises2, i Ragazzi sulla Sises 3, i Cuccioli sulla Kandahar G.A. Agnelli, i Baby sulla Standard ed i più piccoli, i Super Baby, scenderanno sulla pista Super Baby 2 .

Il 41° Uovo d’Oro Lauretana prenderà il via alle ore 8.30 per le categorie Allievi, Ragazzi, Cuccioli, alle ore 9.00 per i Baby, mentre i più piccini, i Super Baby, partiranno alle ore 9.30. A fine gara tutti i partecipanti si ritroveranno nel parterre di arrivo e riceveranno il classico uovo di cioccolato.

Nel pomeriggio si terrà l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese. Visto il numero straordinario dei partecipanti, i tempi di svolgimento gara si allungheranno e di conseguenza l’avvio della sfilata è stato leggermente posticipato rispetto al programma iniziale. Il punto di ritrovo è in Piazzale Kandahar - fronte Casa Olimpia. A partire dalle ore 14.00 ogni Sci Club ritirerà il proprio cartello identificativo ed alle ore 14.30 avrà inizio la sfilata per le vie del paese che si concluderà in Piazza Fraiteve dove, alle ore 14.45, avrà luogo la premiazione e l’estrazione di fantastici premi per atleti e Sci Club.

Il più fortunato si aggiudicherà un buono del valore di 2.500 euro offerto da Vialattea in collaborazione con il Centro Sci Torino per l’acquisto di un viaggio. Tra gli altri premi in estrazione si potranno vincere articoli di attrezzatura sportiva di vario genere, articoli tecnologici e per il tempo libero e tanti premi a sorpresa!

Lo sci club da battere è il Sestriere che si è aggiudicato il trofeo nella scorsa edizione.

Il 41° Uovo d’Oro Lauretana è organizzato dallo Sporting Club Sestrieres con il patrocinio del Comune di Sestriere.