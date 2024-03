Prima di ritorno playout: Collegno guida per 39’, ma nel finale Castelfiorentino porta a casa i due punti

Una partita matta quella tra i Lions di coach Comazzi e i padroni di casa di Castelfiorentino. Pronti, partenza, via e con un ottimo 3/4 dalla lunga distanza il tabellone dice già 11-0 per Collegno. Poi con Mortarino, Tarditi e De Bartolomeo il vantaggio piemontese tocca il +17 (4-21), ma il finale del primo quarto è tutto toscano grazie al parziale firmato Delli Carri e Nannipieri.

Il secondo periodo si apre comunque con Collegno che guida con 8 punti di vantaggio e tra parziali e controparziali si va negli spogliatoi sul +11 per i biancorossi (38-49).

Al rientro in campo i Lions sembrano più agguerriti di prima e con Tiagande, Mortarino e De Bartolomeo trovano con facilità il +19 a tre minuti dalla penultima sirena. Come nel primo quarto, però, il finale è ad uso esclusivo di Castelfiorentino che con Nepi e Zaiets torna rapidamente sul -10 (56-66).

Collegno gestisce bene i minuti iniziali dell’ultimo e decisivo quarto, fino agli ultimi tre giri d’orologio. Qui i toscani rientrano a pieno titolo in partita e a una manciata di secondi dalla sirena, su un fischio molto discusso dalla panchina biancorossa, trovano il 2/2 dalla lunetta di Pucci che sancisce definitivamente l’incontro. Termina 74-73 per Castelfiorentino.

Coach Comazzi: «Inutile dire che si tratta di una partita che ci lascia con molto, troppo amaro in bocca. Condurre per 39 minuti e 57 secondi e uscirne sconfitti è un boccone duro da mandare giù. Anche perché siamo partiti bene fin da subito e anche nel terzo quarto abbiamo toccato il +19. Poi tante, troppe disattenzioni in difesa e percentuali non invidiabili dalla lunetta hanno dato il là alla seconda rimonta di Castelfiorentino. Sul fischio finale che sostanzialmente ha deciso l’incontro, non mi pronuncio. Bravi i ragazzi di Castelfiorentino che hanno portato a casa due punti molto importanti. Noi usciamo da questa partita con la certezza di essere fuori dalla zona retrocessione diretta, sarà però necessario portare a casa punti nelle prossime sfide per evitare il secondo turno di playout».

Il prossimo incontro dei Lions è in programma il 6 aprile al PalaCollegno alle ore 21:00 contro Basket Club Serravalle.

Castelfiorentino 74

Collegno 73

Parziali (20-28, 38-49, 56-66)

Solettificio Manetti Castelfiorentino: Rosi ne, Lazzeri, Corbinelli 11, Pucci 15, Viviani ne, Zaiets 9, Scali 15, Nepi 16, Cantini, Nannipieri 3, Ticciati ne, Delli Carri 5. All. Manetti.

Collegno Basket: Borgialli 17, Bossola, Milone, Tarditi 11, Framarin 2, Elkazevic, Fracasso 3, Tiagande 12, Mortarino 14, Lo Buono ne, Diakhate ne, De Bartolomeo 14. All. Comazzi.

Gli altri risultati del turno infrasettimanale:

Legnaia - Oleggio 85-76

Sestri - Savigliano 76-61

Serravalle - Campus Piemonte 82-55

CLASSIFICA

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 16

SERRAVALLE (*8) 16

OLEGGIO BASKET (*8) 14

COLLEGNO BASKET (*8) 12

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 10

CASTELFIORENTINO (*2) 10

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

*Punteggio ereditato dalla prima fase