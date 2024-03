Avigliana Basket vince contro Pont Donnas

La Polisportiva Avigliana Basket chiude la stagione regolare con la 4° vittoria consecutiva battendo 64-37 il Pont Donnas Basket. I Greens si qualificano ai play-off al secondo posto in solitaria in classifica a 28 punti con un record di 14 vinte e 4 perse.

La gara ha visto l'esordio a suo modo "storico" di Andrea Pili classe 2007 ed autore di 9 punti. «Siamo emozionati ed orgogliosi per l'esordio di Andrea Pili in prima squadra. Ha iniziato a giocare a basket con noi da quando aveva 10 anni ed è sempre stato un esempio per tutti per impegno ed umiltà. E' anche un ragazzo pieno di interessi ed uno scout del gruppo di Sant'Ambrogio. La prima squadra è nata proprio per essere un traguardo per i nostri tanti ragazzi del settore giovanile a cui vogliamo dare l'opportunità di rappresentare la comunità Greens ed il territorio in cui vivono!".