Moncalieri Basketball: i risultati della prima giornata della Colomba Fa Canestro

La prima giornata della Colomba fa Canestro va in archivio con le vittorie di Eridania, Basket San Lazzaro, Cus Torino e SG Fortitudo. Eridania vs Lo.Vi Borgaro (75-62) e Cus Torino vs Herons Young Montecatini (55-48) le sfide più avvincenti e ricche di emozioni. Tutto facile, invece, per SG Fortitudo che vince agilmente (64-87) contro Collegno Basket. Sconfitta anche per i ragazzi di coach Trovato che contro una solida BSL San Lazzaro restano a lungo in partita, girando intorno alla doppia cifra di svantaggio per tutto il primo tempo. Al rientro in campo gli emiliani alzano ancora di più il ritmo e trascinati da uno straordinario Mazzone (autore di 28 punti) dilagano nel finale.