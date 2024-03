Salone Auto Torino 2024: ecco la mappa e il programma

Per tre giorni il centro della città sarà teatro del racconto della storia dell’automobile , un percorso che in oltre 3 chilometri proporrà ai visitatori un’emozionante successione di novità di prodotto delle case automobilistiche, di prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri di tutti i tempi, di icone del motorsport e auto classiche che sono diventate parte indeledibile della storia dell’industria automotive. Un evento diffuso e capillare tra le piazze e le vie del centro di Torino, come si evince dalla mappa ufficiale di Salone Auto Torino. Un viaggio che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali , fino a giungere in piazza Vittorio Veneto .

In questo percorso si snoderà l’esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli anche in viabilità ordinaria, oltre alle supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer, le due ruote di tutte le motorizzazioni a disposizione per i test drive, le innovazioni delle aziende dell’indotto e l’intrattenimento garantito dai media partner.

Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre proporrà un calendario ricco di eventi e di momenti interamente dedicati al pubblico anche grazie all’accensione dello speciale Circuito Dinamico cittadino che si snoderà tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello e che regalerà un incredibile spettacolo ogni giorno con le sfilate di Formula 1, delle regine del motorsport, dei prototipi e delle auto classiche più belle di sempre.

Il primo emozionante appuntamento sarà durante la giornata stampa, venerdì 13 settembre 2024, quando Salone Auto Torino metterà in scena lo spettacolo dinamico che ha ricevuto anche il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il programma della sfilata inaugurale Salone Auto Torino:

h 10.00 parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli

h 10.15 parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio

h 10.30 parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi h 10.45 premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori h 11.30 parata Motorsport

Salone Auto Torino 2024 coinvolgerà fortemente il territorio, con ricadute importanti grazie all’indotto stimato. Per i visitatori sarà attivato il Free Pass Salone, un biglietto elettronico gratuito che ai suoi possessori darà la possibilità di accedere a diverse iniziative della manifestazione, prima fra tutte la possibilità di effettuare i test drive degli ultimi modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche.

Chi scaricherà il Free Pass Salone potrà inoltre accedere alle convenzioni per treni e pullman per arrivare a Torino nei giorni della manifestazione, a sconti per soggiornare in città e ingressi speciali nei musei di Torino, sconti e iniziative realizzate dagli esercizi commerciali e dai ristoranti convenzionati. Salone Auto Torino si svolgerà grazie alle partnership con Regione Piemonte, Citta? di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unione Industriali Torino, Federalberghi Torino, Turismo Torino e Provincia, Museo Nazionale dell’Automobile, ACI, ACI Torino e ASI, ANFIA, UNRAE, IED e IAAD.

In collaborazione con Autolook saranno organizzati gli Autolook Awards, la cerimonia dei riconoscimenti alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport che si svolgerà domenica 15 settembre in piazza San Carlo.

Il calendario e il programma di Salone Auto Torino saranno pubblicati e aggiornati sul sito saloneautotorino, insieme alle novità sulla manifestazione che si svolgerà a Torino dal 13 al 15 settembre 2024.