Pasqua sotto canestro per l’U19 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona

Non conosce sosta la stagione a tutta velocità dell’U19 Eccellenza dell’Allianz Derthona Tortona. La formazione bianconera sarà protagonista per tutto il weekend pasquale nel JIT di Lissone, uno dei maggiori tornei a livello nazionale per la categoria. Giunta alla 30^ edizione la competizione in terra brianzola vede tra le invitate la squadra bianconera di Luca Ansaloni, fresca reduce dalla vittoria nel Girone 1 Nazionale del campionato, dalla relativa qualificazione da testa di serie alle Finali Nazionali di Chiusi e, nello scorso mese di febbraio, dal secondo posto assoluto alla Next Gen Cup di Legabasket.

I Leoni tortonesi, impegnati anche a livello senior in Serie B Interregionale dove stanno ancora battagliando per un posto nei playoff per la promozione in B Nazionale, sono inseriti nel Girone A in compagnia dei padroni di casa del Galvi Lissone e degli americani di Team Ohio, la formazione più presente nell’albo d’oro del torneo con le sue 7 affermazioni, l’ultima delle quali l’anno scorso trascinata dall’All American Reed Sheppard, ora in NCAA con Kentucky.

Ci sarà dunque il confronto anche con la pallacanestro internazionale per Lorenzo Baldi e compagni, in un torneo che vede la presenza nel Girone B dei croati del KK Zadar e dei canadesi del Toronto United insieme a Varese Basketball, dei croati del KK Rijeka e del Bayern Monaco insieme al College Basketball Borgomanero nel Girone C e infine dell’USK Praga, della Step Higher Academy (selezione di high school statunitensi dell’area di Cincinnati e Northern Kentucky) e degli svedesi di Rig Mark nel Girone D.

Per la manifestazione l'Allianz schiererà i due prestiti di Alessandro Dore dalla Dinamo Sassari e Viktorio Hida dal Don Bosco Crocetta Torino.