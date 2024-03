Verso Bertram Derthona-Vanoli Cremona

Nuovo appuntamento casalingo per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Vanoli Cremona in programma domani alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris. L’incontro è valido per la 25° giornata del campionato di Serie A.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Walter De Raffaele: «Cremona è una signora squadra che arriva da una grandissima vittoria contro Venezia. Conosco bene coach Cavina, di cui ho grande stima: è un allenatore preparato che fa giocare molto bene le sue squadre, sia offensivamente che difensivamente. La Vanoli sta giocando un’ottima pallacanestro e ha tanti punti di forza: sia esterni che possono fare male uscendo dai blocchi come Denegri e McCullough e Davis, nel playmaking, che una idea di collettivo. Si tratta di una squadra che difende duro e con organizzazione ha obiettivi chiari. Sarà molto importante disputare un incontro attento sulle caratteristiche dei giocatori e come intensità sia in attacco che in difesa».