Novipiù Monferrato Basket affronta Rimini al Pala Flaminio

Domenica 31 marzo alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al Pala Flaminio di Rimini per affrontare la RivieraBanca Basket Rimini nella settima giornata della Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West.

GLI AVVERSARI

Rimini è una squadra in grande forma, ha vinto 5 partite su 6 disputate nella fase a orologio e si sta prendendo con decisione uno slot nel tabellone dei playoff. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha grande fisicità e talento. Nel quintetto parte il play Andrea Tassinari con l'americano Derrick Marks (13.3 punti di media nella fase a orologio), lo slot di ala piccola è occupato da Simon Anumba. Dalla panchina diverse soluzioni tattiche sugli esterni con l'ex casalese Giovanni Tomassini, Alessandro Grande e il giovane Alessandro Scarponi. Grande fisicità e dinamismo sotto canestro con Justin Johnson, americano che sta viaggiando in doppia doppia di media, il centro è Alessandro Simioni, giocatore in grado di essere pericoloso anche dalla distanza. Il capitano Stefano Masciadri e il centro Francesco Pellegrino, rientrato dopo un lungo stop nella seconda metà di stagione, nelle rotazioni dei lunghi.

Sarà un'altra partita da giocare senza risparmiarsi per i monferrini che devono fare punti senza fare calcoli, coach Stefano Cova avrà tutto il roster a disposizione.

Stefano Cova (capo allenatore) – «Siamo contenti della prestazione offerta con Forlì, abbiamo fatto vedere di essere una squadra che lotta, che si sa rialzare e abbiamo perso la partita solo in volata. Rimini è una delle squadre più in forma del momento, con una batteria di esterni molto pericolosa dall’arco con Tomassini, Tassinari e Grande. Anumba è un esterno molto fisico e Marks, a cui piace correre ed aprire il campo. Nello spot di 4 l’americano Johnson è un all-around player, con un fisico importante per la categoria, con forza e dinamicità. Sappiamo che sono una squadra che corre molto in campo aperto e dovremo limitare il numero di palle perse, che sono quelle che ci hanno condannato contro Forlì. Le chiavi della partita saranno queste. Siamo galvanizzati dalla buona prestazione di sabato scorso, ma adesso abbiamo bisogno di fare risultato».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.