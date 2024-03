Granda College Cuneo: lettera del Presidente Grosso

Continua l’ottimo lavoro della Granda College Cuneo e di tutti i suoi coach che ne costituiscono lo staff, nel formare atleti, ragazzi e ragazze di alto profilo umano e tecnico, tanto da arrivare a meritarsi la convocazione in Nazionale.

E con grande orgoglio difatti che facciamo i nostri complimenti per la recente convocazione in Nazionale U20 Femminile a Loredana Ngamene Takougang, per la Nazionale U16 Femminile ad Alexandra Lokoka Iliyo, per la Nazionale U18 Femminile ad Elisa Pasero (quest’anno in prestito a Libertas Moncalieri), per la Nazionale U16 Maschile ad Edoardo Di Meo e Giulio Vergnaghi (entrambe in prestito a GGS, progetto di Granda College Cuneo con Gators Savigliano). Un momento molto felice per la nostra società che vanta ben 5 Giovani Nazionali sugli 8 convocati in Piemonte, segno del grande lavoro svolto in questi anni, e della grande fiducia che le famiglie dei nostri ragazzi/e, gli sponsor e le Istituzioni hanno riposto nel nostro lavoro.