Moncalieri Basketball: i risultati della seconda giornata della Colomba Fa Canestro

Seconda giornata ricca di grandi sfide al PalaEinaudi e al PalaCus. Fortitudo ed Eridania conquistano il primo posto nei rispettivi gironi già in mattinata, grazie alle vittorie ai danni di Verona e Marsala. Torino Nord Academy non ha problemi contro Herons Young e con una grande prova difensiva porta a casa i primi due punti, apparecchiando così la tavola per il big match delle 18 proprio tra TNA e Cus Torino per il primato nel girone. Alle 14:00 è stata la volta dei nostri gialloblù che contro la delegazione svizzera della Next Gen si porta a casa tutti i quarti, tranne il terzo. Ottima prestazione di Biondi (top scorer dell’incontro con 25 punti) e Coco, autore di 13 punti. Poco dopo scendono in campo Lo.Vi Borgaro e Marsala per lo spareggio per il secondo posto nel girone. I piemontesi interpretano fin da subito meglio la partita e conducono anche oltre i 20 punti di vantaggio. Verso la metà del quarto arriva la prima vera e propria reazione di Marsala che - trascinata dal tifo incessante dagli spalti dai “colleghi” dell’Eridania che in questi giorni li ospitano a casa - riesce quasi a dimezzare lo scarto. La fiammata dura però poco e Lo.Vi chiude i giochi in scioltezza vincendo di 30 punti.

In contemporanea dal PalaCus arriva il verdetto della sfida per il secondo posto nel girone rosso: vince Collegno agilmente 79-54 contro Verona. Chiude gli appuntamenti del PalaEinaudi Basket San Lazzaro che travolge Next Gen fin da subito (partenza 10-0) e conquista il primo posto nel Girone Giallo. In via Panetti, invece a spuntarla nel finale del match per la guida del Girone Verde è TNA, nonostante un super terzo quarto del Cus. Si (ri)parte domani con tutte le semifinali a partire dalle 14:00.

TOP SCORER: Ruffo (Eridania) 66, Govoni (Fortitudo) 64, Mazzone (BSL) 48, Tolomelli (Fortitudo) 47, Gualano (Cus Torino) 44, Soares (Moncalieri) 40, Biondi (Moncalieri) 36, Gualano, Italuah 30 (TNA), Renieri L. (Herons) 28, Iacono 27 (Marsala), Antoniotti (Eridania) 26, Iozza (Collegno) 25, Magagnotti (Verona) 24, Torrazza (BSL) 23, Taormina 22 (TNA).

CLASSIFICA GIRONI

GIALLO: BSL 4, Pall. Moncalieri 2, Next Gen 0.

VERDE: TNA 4, Cus Torino 2, Herons Young 0

BLU: Eridania 4, Lo.Vi 2, Pall, Marsala 0.

ROSSO: SG Fortitudo 4, Collegno 2, Scaligera Verona 0.

ACCOPPIAMENTI

Semifinali dal 9° al 12° posto:

Next Gen vs Pall. Marsala (h: 14:00 PalaEinaudi)

Herons Young vs Scaligera Verona (h: 14:30 PalaCus)

Semifinali dal 5° all’8° posto:

Pall. Moncalieri vs Lo.Vi Borgaro (h: 16:00 PalaEinaudi)

Collegno Basket vs Cus Torino (h: 16:30 PalaCus)

Semifinali dal 1° al 4° posto:

BSL vs Eridania (h: 18:00 PalaEinaudi)

SG Fortitudo vs TNA (h: 18.30 PalaCus)

Tutti i risultati e tabellini del venerdì

SG Fortitudo - Scaligera Verona 84-53 (25-10, 20-13; 18- 22)

Fortitudo: Zamboni 2, Santaroni, Madonno, Tolomelli 24, Arlecchini 2, Giro 8, Palit-Ang 2, Shetiwy, Arcidiacono 9, Roselli 5, Bellini 2, Govoni 30. All.re: Catrambone Ass: Supino.

Verona: Piccoli, Antonello 3, Dal Fior 11, Faccioli 2, Gottardi 12, Garibotto 2, Fabbri 3, Garbin 5, Magagnotti 10, Chizzoni, Dalla Pellegrina 2, Grandi 1, Trevisani 2, Mazzi. All:re: Dell’Olio Ass: Gasparini.

Herons Young Montecatini - TNA 35-63 (9-20; 9-13; 6-17)

Montecatini: Renieri G. 2, Rombenchi, Filizola 2, Romani 2, Verreschi, Montalti, Tommasi, Serino 9, Romani, Cellini, Renieri L. 13, Lahssivi, Masseti 5. All.re: Ancona.

TNA: Italuah 19, Demarco, Pinna, Lapenna 4, Scoglietti 2, Akindele 2, Pavan, Giaculli, Bava 2, Gagnor 2, Taormina 9, Gambulli, Mazzei 12, Bamawo 10. All.re: Enria.

Eridania Basket - Pall. Marsala 65-54 (23-9; 15-19; 19-13)

Eridania: Damiani 2, Ruffo 25, Marone, Stanghellini 2, Zerbinati, Matano, D’Amico 4, Antoniotti 14, Falati 7, Procovanu, Corriero, Rigoletto, Mcvicar 4, Panata 7, Sonnessa All. Stefanini.

Marsala: Di Stefano 2, Iacono 12, Oddo 17, Pedito 10, Piccione 4, Di Girolamo, Taranto 2, Scaturro, Lo Grasso, Curmona 2, Pellegrino 2, Castiglione 3. All. Frisella Ass: Bazan.

Pall. Moncalieri - Next Gen 70-50 (23-16; 18-7; 12-16)

Pall. Moncalieri: Rocco 3, Torrisi n.e., Biondi* 25, Stuardi 1, Salerno 11, Mezzofranco, Tolomeo*, Ghirardato* 4, Soares* 9, Nimot 2, Dellatti 2, Coco 13*. All.re: Trovato Ass: Gottero.

Next Gen: Cohen, Da Silva 3, Duc* 16, Biaggi 2, De Oliveira 2, Murray, Fanti* 4, Parker 4, Fracheboud* 11, Syla*, Sabatier, Mare-Grande*8. All.re: Gougel Ass: De Oliveira.

Verona - Collegno Basket 54-79 (15-20, 10-19, 10-21)

Verona: Piccoli 1, Antonello 3, Dal Fior 6, Faccioli 1, Gottardi 1, Gariotto 2, Fabbri 4, Garbin 6, Magagnotti 14, Chizzoni, Dalla Pellegrini 3, Grandi 12.

Collegno: Merlo 10, Cavagna 4, Miele 5, Iozzia 15, Piazza 8, Vergnano 4, Robba 13, Procopio 4, Pellizzari 2, Giammusso 0, Zenuini 7, Urso 2.

Lo.Vi-Marsala 76-46 (12-8;24-13;18-12)

Lovi: Alfino 5, Colacchio, Cavallaro, Giacomelli 11, Visan 6, Anfuso 12, Giuricin 6, Schiavon 2, Persichilli 6, Monaco 5, Vennettilli 10, Luccani 3, Antico 10. All.re: Lastella.

Marsala: Castiglione 10, Di Stefano, Iacono 15, Oddo 2, Petitto 9, Piccione, Di Girolamo 1, Taranto 3, Scaturro, Lo Grasso, Urmona 6, Pellegrino. All.re: Frisella Ass: Bazan.

Cus Torino - TNA San Mauro 54-61 (14-20; 10-14, 20-11)

Cus Torino: Gualano 21, Mollar 15, Carlino 2, Ciclamini, Colonna, Concetti, Purando 2, Gavuzzi, Macrì 0, Marra 6, Scermino 2, Rainero 6.

TNA: Itulah 12, Demarco ne, Pinna ne, Lapenna 2, Scoglietti 1, Akindele 0, Pavan 0, Giancuzzi 0, Bava 0, Gagnor 6, Taormina 22, Cambuli ne, Mazzei 12, Ramawo 6.

BSL - Next Gen 89-39 (23-12; 24-6; 14-18)

BSL: Torrazza 10, Nascetti 10, Dondarini, Cinti 4, Biancoli, Manca, Bagnasco 3, Grandi 4, Moro 18, Mazzone 20, Rizzo 8, Costinelli 11, Saggiorato 1. All: Tomaselli Ass: Meluzzi.

Next Gen: Cohen, Da Silva 7, Duc 7, Biaggi 2, De Olivera, Murray 7, Fanti 2, Parker, Fracheboud 8, Syla 4, Sabatier, Mare Grande 2. All: Gougel Ass: De Oliveira.