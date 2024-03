Moncalieri Basketball: i risultati della terza giornata della Colomba Fa Canestro

Sabato di semifinali sia al PalaEinaudi , che al PalaCus . A Moncalieri è la delegazione svizzera Next Gen a prendere subito il controllo della prima sfida in programma, valida per l’accesso alla finale di domani per il 9°/10° posto vs Scaligera Verona alle 9:30 al PalaEinaudi. Le due sconfitte, Marsala e Herons Young Montecatini, apriranno invece le danze domani mattina alle 8:30 al PalaCus con l’obiettivo di evitare l’ultima piazza del Torneo.

Poco dopo è la volta dei ragazzi di coach Trovato, che tra le mura amiche sfidano Lo.Vi Borgaro, formazione guidata dell’ex gialloblù Claudio Lastella. Partenza aggressiva di Moncalieri che grazie a un’ottima difesa allungata ruba diversi palloni e corre tanto in campo aperto, come testimonia il +28 dopo il primo quarto. Un ampio cuscinetto che i moncalieresi conservano e raddoppiano nel finale. Ottime le prestazioni di Biondi (17) e soprattutto Soares (40) che in coppia firmano 57 dei 104 punti totali. Sull’altro campo, la sfida tra Cus Torino e Collegno Basket si indirizza fin da subito sui canali biancorossi. All’intervallo è +13 per Collegno che nel secondo tempo non si guarda più indietro e chiude 92-40. Domani al PalaEinaudi, quindi, sfida per il 5° e 6° posto tra Moncalieri e Collegno.

La prima semifinale tra BSL ed Eridania inizia all’insegna degli emiliani che dopo 5’ conducono già di 11 punti. Poi tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, due fiammate di Ruffo riportano quasi a un possesso di distanza i torinesi. Ma lo strapotere a rimbalzo offensivo e l’aggressività a tutto campo di BSL non lascia scampo all’Eridania. Alla boa del quarto il tabellone dice 41-21 per BSL. Un vantaggio destinato ad aumentare nel corso della partita, fino al +50 finale.

Al PalaCus la Fortitudo riesce a imporsi dopo 40 minuti di parziali e controparziali contro TNA. Finisce 81-69, con il vantaggio (+9) accumulato nel primo quarto dagli emiliani a pesare maggiormente sul risultato. Finalissima dunque tutta bolognese: appuntamento alle 13:30 al PalaEinaudi per BSL - SG Fortitudo.

A seguire, premiazioni ed estrazione dei 30 premi fortunati della lotteria gialloblù!

Gli altri orari

Alle 12:30 al PalaCus finale 3°/4° posto tra Eridania e TNA.

Alle 11:30 al PalaEinaudi finale 5°/6° tra Pall. Moncalieri e Collegno Basket

Alle 10:30 al PalaCus finale 7°/8° tra Lo.Vi e Cus Torino

Alle 9:30 al PalaEinaudi finale 9°/10° posto tra Next Gen e Verona

Alle 8:30 al PalaCus finale 11°/12° tra Herons Young e Marsala

Classifica Marcatori: Mazzone (BSL) 87, Ruffo (Eridania) 85, Soares (Moncalieri) 80, Govoni (Fortitudo) 79, Tolomelli (Fortitudo) 67, Biondi (Moncalieri) 54, Italuah 48 (TNA), Gualano (Cus Torino) 44, Magagnotti (Verona) 42, Torrazza (BSL) 36, Taormina 34 (TNA), Renieri L. (Herons) 33, Iacono 27 (Marsala), Antoniotti (Eridania) 26, Iozza (Collegno) 25.

Tutti i risultati e tabellini delle semifinali dal 1° al 12° posto

Semifinali dal 9° al 12° posto

Next Gen Avsba - Pall. Marsala 75-23 (29-6; 42-19; 61-21)

Next Gen: Choen, Da Silva 10, Duc 8, Biaggi, De Oliveira 2, Murray 14, Fanti 4, Parker 11, Fracheboud 10, Syla 6, Ozenne, Maregrande 10. All:Gougel, Ass: De Oliveira.

Marsala: Di Stefano 4, Iacono 4, Oddo 2, Petitto 6, Piccione 2, Di Girolamo, Taranto, Scaturro, Lo Grasso, Carmona 1, Pellegrino, Castiglione 4. All.re: Frisella Ass: Bazan.

Scaligera Verona - Herons Young Montecatini 65-34 (18-4, 33-12, 47-18)

Verona: Piccoli, Antonello, Del Fior , Faccioli 2, Gottardi 6, Garibotto 7, Fabbri 3, Garbin 2, Magagnotti 18, Chizzoni 12, Dalla Pellegrina 2, Grandi 6, Trevisani 3, Mazzi 4. All. Dell'Olio.

Montecatini: Renieri , Rombenchi , Filizola 10, Romani 2, Verreschi 4, Tommasi 2, Montali 4, Serino, Romani , Cellini 1, Renieri 5, Lashissini , Massetti 6. All. Ancona.

Semifinali dal 5° all’8° posto

Pall. Moncalieri - Lo.Vi Borgaro 104-48 (27-9; 55-24; 80-35)

Moncalieri: Rocco, Biondi 17, Salerno 12,Mezzofranco 3, Ghirardato 6, Soares 40, Nimot 2, Tolomeo 2, Costantino 4, Coco 16, Vitrano 2. All: Trovato Ass: Gottero.

Borgaro: Alfino, Colacchino 2, Cavallaro, Giacomelli 13, Pisan 10, Antico 3, Giuricin, Schiavon, Persichilli 4, Monaco, Venetilli 4, Luciani 2, Anfuso 10. All:Lastella Ass: Le Caldare.

Cus-Collegno 40-92 (20-21, 30-43, 40-67)

Cus: Gualano 26, Mollar 5, Carlino, Colonna 7, Concetti, Durando, Ganuzzi, Marra, SanSalone, Scermino 2, Thiam, Raniero.

Collegno: Merlo 9, Cavagna 10, Miele, Iozzia 9, Piazza 6, Vergnano, Robba 8, Procopio 4, Pellizzari 5, Giammusso 2, Zenuini 12, Urso 13, Mancino 14.

Semifinali dal 1° al 4° posto

Eridania- BSL 46-96 (14-21; 25-55; 35-76)

Eridania: Damiani, Ruffo 19, Fenoglio 6, Marone 4, Stanghellini NE, Zerbinati, Matano, Antoniotti 9, Falati 6, Procovanu, Corriero, Rigoletto, McVicar, Panata 2, Sonnessa. All: Stefanini.

BSL: Torrazza 13, Nascetti 11, Dondarini 2, Cinti 4, Biancoli 4, Manca 6, Bagnasco 4, Grandi, Moro 2, Mazzone 39, Rizzo, Costinelli 9, Saggiorato 2. All: Tomaselli Ass: Meluzzi.

Fortitudo - San Mauro 81-69 (24-15; 42-31; 65-54)

Fortitudo: Zamboni 11, Sanmarchi, Madonno, Tolomelli 20, Arlecchini, Giro 7, Palit-ang 4, Shetilui 16, Arcidiacono 2, Rosselli 4, Bellini 2, Govoni 15.

San Mauro: Italuah 18, Demarco 3, Pinna, Lapenna, Scoglietti 5, Akindele, Pavan, Giaculli n.e., Bava 6, Gagnor 3, Taormina 12, Cambulli, Mazzei 13, Bamawo 9.