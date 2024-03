Il terzo quarto condanna Torino: la Reale Mutua cade a Orzinuovi

Coach Franco Ciani decide di partire con Vencato, Pepe (al posto dell'infortunato Kennedy), De Vico, Thomas e Poser. Coach Andrea Zanchi risponde con Jorgensen, Gasparin, Bertini, Alessandrini e Basile.

Buon inizio della Reale Mutua, trascinata da un ispirato capitan De Vico, per firmare un parziale di 9-2 che costringe immediatamente coach Zanchi a chiamare il primo timeout dell'incontro dopo due minuti e mezzo di gioco. I padroni di casa entrano in partita con due triple di Jorgensen e Alessandrini per ricucire le distanze, mentre Torino mantiene il controllo con Thomas e Poser nel pitturato. I gialloblù tentano un nuovo allungo sul +9 con una tripla di Vencato ma i bresciani rimangono in scia grazie a Jorgensen. Si va alla prima pausa sul 22-25 per Torino.

Un bellissimo alley-oop tra Pepe e Cusin apre la seconda frazione. Torino prova nuovamente a premere sull'acceleratore e trova punti facili in transizione con Thomas per il nuovo +9 che induce coach Zanchi a sospendere i giochi (24-33 al 15'). A parziale torinese risponde sempre la formazione locale: Orzinuovi torna sul -4 e questa volta è coach Ciani a chiamare timeout sul 29-33. Dopo la sospensione, continua l'elastico tra le due squadre, con Torino che cerca di incrementare il gap e Orzinuovi che rimane a galla con Alessandrini 34-40. L'ultima zampata del quarto è di Torino, che con Thomas e De Vico riesce a toccare la doppia cifra di vantaggio con cui si chiude la prima metà di gara: squadre negli spogliatoi sul 36-46.

La terza frazione non si apre bene per la Reale Mutua: break di 8-0 bresciano, gap ridotto a sole due lunghezze e tutto da rifare sostanzialmente per Torino che vede assorbirsi il vantaggio creato nei primi due quarti. Coach Ciani chiama timeout, Poser sblocca i suoi ma Orzinuovi riesce non solo a impattare ma addirittura a trovare il vantaggio sul 53-50 con la tripla di Jorgensen. Schina prova a ridare luce all'attacco torinese ma dall'altra parte continuano i problemi difensivi con Orzinuovi che continua a colpire dalla lunga distanza (60-53 al 27'). Torino continua a sparacchiare senza trovare il fondo della retina e chiude la terza frazione sul -9: 65-56.

Bertini va a segno dalla lunga per Orzinuovi, Torino risponde con Cusin e Vencato per rimanere a -7 (68-61 a 8' dalla fine). Pepe prova a ricucire le distanze con una tripla ma Basile e Jorgensen continuano a guidare l'ottima serata bresciana (75-66 a 6' dalla fine). La Reale Mutua continua a litigare con il ferro mentre ancora Basile va a segno con la tripla del massimo vantaggio bresciano sul 78-66 a cinque minuti dalla fine, con coach Ciani che chiama timeout. Torino prova ad alzare la difesa e riesce a produrre un parziale di 7-0 per tornare a -5 (78-73) quando mancano due minuti alla fine. Basile sbaglia due liberi, Pepe invece no e Torino va a -3 a 1'30'' dalla fine. Torino si perde a rimbalzo e non riesce a sfruttare gli errori di Orzinuovi: Basile dopo il rimbalzo offensivo guadagna un fallo e fa 1/2 in lunetta per il +4 a 30'' dalla sirena. Pepe dopo il timeout segna una tripla rapida per il -1. A 25'' dal termine i gialloblù mandano in lunetta Leonzio che fa 2/2, Thomas guadagna due punti a rimbalzo offensivo e a 10'' secondi dalla fine il punteggio è 81-80 con palla in mano ai bresciani in vantaggio. I padroni di casa fanno 2/2 ai liberi e poi mandano ai liberi Pepe, che sul -3 segna il primo e sbaglia intenzionalmente il secondo; Torino trova il rimbalzo d'attacco ma Thomas non riesce a concretizzare per il pareggio. Finisce così 83-81.

Coach Franco Ciani nel postpartita: «Abbiamo commesso l'errore imperdonabile di pensare che la partita fosse già chiusa dopo aver condotto nei primi due quarti. Abbiamo peccato di distrazione, forse presunzione, il terzo quarto è stato inguardabile e ingiustificabile, non tanto per le percentuali di tiro, può succedere una serata storta, ma soprattutto per la non lucidità e l'atteggiamento che abbiamo messo in campo sia in attacco che in difesa, subendo un parziale di 29-10 che è ingiustificato. Orzinuovi ha meritato di ottenere il vantaggio e mantenerlo. Abbiamo avuto una reazione di orgoglio nel finale che ci ha dato anche la possibilità di pareggiare, ma non possiamo affidarci a questi episodi dopo aver condotto nella prima metà di gara. Questa è la seconda occasione che sprechiamo per andare al secondo posto, dobbiamo meditare per avere il giusto approccio su ogni partita.»

Agribertocchi Orzinuovi 83

Reale Mutua Torino 81

Parziali (22-25, 14-21, 29-10, 18-25)

Agribertocchi Orzinuovi: Paul Jorgensen 26 (4/9, 4/9), Grant Basile 19 (5/8, 1/5), Ennio Leonzio 17

(0/1, 5/7), Nicolas Alessandrini 12 (0/2, 4/6), Davide Zilli 4 (1/1, 0/1), Alessandro Bertini 3 (0/0, 1/4),

Giovanni Gasparin 2 (1/3, 0/1), Emanuele Trapani 0 (0/1, 0/1), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0), Tommaso

Bergo 0 (0/0, 0/0), Ruben Zugno 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 31 3 + 28 (Grant Basile

13) - Assist: 19 (Giovanni Gasparin 7).

Reale Mutua Torino: Simone Pepe 17 (1/4, 4/12), Donte Thomas 14 (7/11, 0/1), Federico Poser 13

(6/12, 0/2), Niccolo De vico 11 (2/3, 2/7), Luca Vencato 11 (5/10, 0/4), Marco Cusin 10 (5/7, 0/0),

Matteo Schina 3 (0/1, 1/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/2, 0/1), Keondre Kennedy 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea

0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 6 / 10 - Rimbalzi: 49 17 + 32 (Donte Thomas, Federico Poser 10) - Assist: 24

(Niccolo De vico, Luca Vencato 7).