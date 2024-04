Helios Domzale vince la Fulgor Easter Cup!

Le parole del Responsabile del Settore Giovanile Gabriele Zaccardini: «Sono stati due giorni bellissimi e molto intensi. Come prima uscita della Fulgor Easter Cup, siamo molto soddisfatti. Un grande plauso a tutte le squadre ed a tutti i giocatori che si sono battuti con lealtà sul campo, dando vita a partite di ottimo livello e di alta competizione. Ringraziamo quindi Aurora Desio, Urania Academy ed Helios Domzale che hanno aderito fin da subito alla partecipazione. Doveroso ringraziamento a B.C. Serravalle per aver consentito a Malik e Mohamed Yally di presenziare in maglia Paffoni, ringraziamento esteso in particolare al Responsabile Francesco Gagliardini che ha contribuito affinché ciò si verificasse. Doveroso ringraziare tutti quelli che, dietro le quinte, hanno permesso e aiutato nella riuscita della manifestazione ed in particolar modo le famiglie che hanno dato la disponibilità nell’ accoglienza in casa dei ragazzi di Domzale».

TABELLINI SEMIFINALI

Paffoni Fulgor Omegna – Aurora Desio 58-65

(8-14, 28-31, 47-46)

Omegna: Ma. Yally ne, Mo. Yally 8, Tonoli 2, Messina 9, Meschia ne, Botta 3, Caramelli 26, Chimi Kenfack, M. Rossetti 2, Strino 3, Fiorillo 3, P. Rossetti 2, Pastore ne. All. Zaccardini

Desio: Scalfiti 2, Elzi 8, Bulla 2, Abijo 13, Cividati 14, Kellici, Morton 3, Brambilla 4, Borghi 2, Romussi 13, Pascu 4, Viviani. All. Badiali

Urania Milano – Helios Domzale 44-52

(13-12, 24-38, 34-47)

Milano: Citterio ne, De Carlo 8, Vlashaj 8, Buffone 2, Saviori 10, Bracale 4, Businco 6, Infantile ne, Martino, Tazzari, Zocchi 2, Agnoletto ne, Mbaibaren 4. All. Cinquanta

Domzale: Centa, Koscak 2, Kaplja 5, Loboda 21, Luzar 2, Dovc 2, Oman, Strazar 6, Rebula 13, Veit 1. All. Papez, Ass. Radovic

TABELLINI FINALI

Paffoni Fulgor Omegna – Urania Milano 71-67

(13-12, 28-24, 50-46, 62-62)

Omegna: Mo. Yally 4, Tonoli ne, Messina 9, Meschia, Botta, Caramelli 10, Chimi Kenfack 20, Fracasso, M. Rossetti 3, Strino 11, Fiorillo 9, P. Rossetti 5, Pastore. All. Zaccardini

Milano: Citterio ne, Iriti 7, De Carlo 4, Vlashaj 16, Campi 4, Bosinico 15, Martino 4, Tazzari 3, Costa 9, Agnoletto 5. All. Montefusco

Helios Domzale – Aurora Desio 58-48

(20-10, 35-15, 49-29)

Domzale: Centa, Koscak 2, Kaplja 14, Strazar 10, Luzar 2, Loboda ne, Oman 3, Dovc 2, Rebula 17, Veit 9. All. Papez, Ass. Radovic

Desio: Scalfiti 9, Terraneo, Elzi 3, Bulla ne, Abijo 11, Cividati 1, Kellici 1, Brambilla 2, Borghi 2, Romussi 2, Pascu 6, Viviani 11. All. Badiali