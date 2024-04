Pallapugno: i risultati della prima giornata di Serie A Banca d'Alba

Rinviati per la pioggia e la successiva impraticabilità dei campi gli incontri di Cortemilia, tra il Marchisio Nocciole di Massimo Vacchetto e il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino (sarà recuperato mercoledì 24 aprile alle 20.30), quello di Castagnole delle Lanze, tra l'Araldica di Enrico Parussa e la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto (sospesa sull'1-0, riprenderà in data da definire), quello di Canale, tra la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto (sarà recuperato mercoledì 17 aprile alle 20.30) e quello di Alba, tra la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino (sarà recuperato in data da definire).

Intanto, primo punto della stagione, a Dolcedo, per i campioni d'Italia dell'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola che superano 9-4 l'Alta Langa di Fabio Gatti. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Barroero.