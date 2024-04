FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Sarentino-Sarntal e Sestriere

GUGLIELMO BOSCA CAMPIONE ITALIANO DI SUPER-G. GIOVANNI BORSOTTI QUINTO, LEONARDO RIGAMONTI MIGLIOR GIOVANE E TOMAS DEAMBROGIO MIGLIORE ASPIRANTE ITALIANO Parla anche piemontese il Super-G dei Campionati Assoluti maschili di sci alpino in Val Sarentino-Sarntal. Vittoria e titolo sono andati a Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito, che vive a Courmayeur ma ha origini astigiane, di Canelli per la precisione. “Gugu”, come lo chiamano familiari e amici, ha chiuso la sua gara in 1’,06”,52/100, conquistando così il suo secondo titolo tricolore dopo quello ottenuto nel 2017 in Combinata Alpina. Sul podio con lui due finanzieri: l’inossidabile Christof Innerhofer e il bresciano Giovanni Franzoni, staccati rispettivamente di 20/100 e 26/100. Nella top ten anche il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti quinto a 60/100, mentre il poliziotto valsusino Mattia Casse ha chiuso undicesimo. Tredicesimo il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, premiato come migliore dei Giovani italiano, mentre il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi si è piazzato in diciottesima posizione, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese in ventitreesimo, il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini in venticinquesima, il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli in quarantesima e il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard in quarantanovesima. Bene anche l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, cinquantesimo assoluto, terzo degli Aspiranti e primo degli Aspiranti italiani. A proposito di Aspiranti, da segnalare il quinto posto tra i nati nel 2006 e 2007 ottenuto a Soldeu dal milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, che ha partecipato allo Slalom dei campionati nazionali del Principato di Andorra. Nella classifica FIS al primo posto l’esperto francese Victor Muffat-Jeandet delle Douanes Françaises e del Club des Sports de Val d’Isère. Simonelli è giunto diciassettesimo assoluto, precedendo nella classifica degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, ventunesimo assoluto.

La classifica del Super-G dei Campionati Italiani Assoluti in Val Sarentino

Super-G Maschile

La classifica dello Slalom dei campionati nazionali del Principato di Andorra

Slalom Maschile

L’UOVO D’ORO 2024 VA AL GOLDEN TEAM CECCARELLI. OLTRE 2000 PULCINI E CHILDREN IN PISTA A SESTRIERE

Numeri da record per il 41° Uovo d’Oro Lauretana: sabato 30 marzo si sono presentati in 2039 sulle piste della Vialattea per contendersi il trofeo, provenienti da tutta Italia e anche da Francia, Svizzera, Spagna e persino da Hong Kong. Record anche di Sci Club iscritti: 115 in totale di cui 10 stranieri. La tradizionale manifestazione pasquale di sci alpino si è svolta in un contesto del tutto invernale, sotto una nevicata non fittissima ma continua e con una visibilità non ottima ma tutto sommato accettabile. In questi casi vince chi sa adattarsi meglio alle condizioni di gara. Ben cinque i tracciati di Gigante allestiti dallo staff dello Sporting Club Sestriere e della direzione sportiva della Vialattea, uno per categoria. Conclusa la sfida sulla neve tutti i partecipanti si sono ritrovati in piazza Fraiteve per la premiazione e l’estrazione dei premi a sorteggio.

Quest’anno il 41° Uovo d’Oro Lauretana se lo è aggiudicato il Golden Team Ceccarelli con 357 punti, calcolati sommando il miglior piazzamento di una femmina e di un maschio per ogni categoria, ad esclusione dei Super Baby. Piazza d’onore per l’Equipe Pragelato che ha totalizzato 265 punti, seguito dall’Equipe Beaulard con 238. Lo Sci Club primo classificato, oltre al classico trofeo, ha festeggiato la vittoria con il tradizionale uovo gigante di cioccolato. Venendo alle singole categorie, tra gli Allievi, che hanno gareggiato sulla pista Sises 2, si sono imposti Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone e Carlotta Pedrolini dell’asd Skiing.

Cazzaniga ha fermato i cronometri sul tempo di 50”,11/100, staccando di 1”,07/100 Andrea Piccone dello Sci Club MM Crew e di 1”,27/100 Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Carlotta Pedrolini ha vinto con il tempo di 51”,78/100 e con distacchi rispettivamente di 20/100 e di 39/100 su Matilde Manzon dello Sci Club Sansicario Cesana e su Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato. Nella categoria Ragazzi primi Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli e Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone.

Sulla pista Sises 3 Baldi ha chiuso la sua gara in 56”,28/100, staccando di 9/100 Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli e di 38/100 Giovanni Ceccarelli, anche lui del Golden Team. La milanese Benedetta Rosa Ranieri ha fatto segnare il tempo di 55”,64/100, staccando di un solo centesimo l’eterna avversaria Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere. Terza a 47/100 Maria Vittoria Ranalli dello Sci Club Livata. Nella categoria Cuccioli il Golden Team Ceccarelli ha vinto con Carlo Bertazzini e Rebecca Lo Monaco. Sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli la vittoria di Bertazzini è arrivata con il tempo di 35”,09/100 e con distacchi rispettivamente di 59/100 e di 1”,12/100 su Andrea Bruno dello Sci Club Claviere e su Giacomo Gaffuri del Val Palot Ski. Rebecca Lo Monaco ha vinto in 36”,33/100 precedendo per 32/100 Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team Sauze 2012 e per 74/100 Martina Romano dello Sci Club Sauze d’Oulx. Tra i Baby sono saliti sul gradino più alto del podio Leonardo Tessore dell’Equipe Pragelato ex aequo con Christian Paglini dello Ski Team Valsesia e, in campo femminile, Adelaide Senigagliesi dello Sci Club Lancia. Tessore e Paglini hanno completato la loro gara sulla pista Standard con il tempo di 35”,48/100 e con un vantaggio di 1”,08/100 su Tommaso Pinto dell’asd Les Arnauds. Adelaide Senigagliesi ha fatto segnare il tempo di 36”,19/100, con distacchi rispettivamente di 36/100 e di 52/100 su Margherita Nady Bertella dello Skiing e su Maria Victoria Modrean dell’Equipe Beaulard. Tra i Super Baby Riccardo Ponato del Mondolé Ski Team ha preceduto sul podio Enrico Federico Battaglia dello Sci Club Sansicario Cesana e Oscar Cecchini dello Sporting Livigno. Nella gara femminile prima Biancamaria Fogliato dello Sci Club Claviere, davanti a Melissa Nardi del Terminillo e ad Allegra Rae Boglione del Claviere.